外資買亞股 最愛南韓

美股回神，資金繼續流入北亞，外資上周對南韓買超10.1億美元最多，其次是台股的9.5億美元，賣超則以印度的19.2億美元最重，其次是印尼的1.8億美元。亞股上周漲多於跌，以越南及南韓漲1.9%最強，其次是台股的1.8%，但印度跌1.6%最重。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓149.9億美元最多，接著是台股的7.7億美元、印尼的1.4億美元；賣超則以印度的20億美元最重，再來是泰國的19.6億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲16.3%最強，再來是馬來西亞的10.1%、越南的9.7%，但泰國跌3%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

台股周線連三紅，再創歷史新高。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，電子、金融、傳產龍頭股紛紛表態創新高，技術面維持多頭不變，本周市場重點將聚焦於大盤是否挑戰21,000點大關，外資態度與回補力道強弱將為關鍵因子。但由於近期權值股等吸金，且資金湧入傳產、金融等高股息類股排擠下，中小型科技股走勢較疲弱。

安聯投信台股團隊指出，市場現階段仍主要聚焦人工智慧（AI）與半導體等族群，但隨著時序步入資訊空窗期（包括財報數據、產業展望或新應用發布等），且在反覆消化消息與評價面修正，類股輪動應會加速、波動也可能加大。

雖然外資對印度轉為賣超，但群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度基本面強勁態勢未變，加上大選的正面效益陸續發酵，有助印度股市延續多頭格局。印度通貨膨脹控制得宜，維持去年底以來的降溫走勢，且製造業、耐久財消費、基礎建設等行業生產都加速，意味印度景氣處在全面上升階段。

越南股市延續漲勢，不畏外資賣超。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，股市本周面臨 1,250點關卡壓力，不過，越南整體上行趨勢尚未結束，如果漲多回檔，反倒提供好的介入機會。