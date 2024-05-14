快訊

國衛院10年追蹤研究 空汙增中風死亡率

當心臉書公審、私刑觸法 「他」為女友抱不平下場曝光

狠詐退休翁3千萬房產 年輕車手「反覆詐欺」遭收押禁見

外資買亞股 最愛南韓

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股回神，資金繼續流入北亞，外資上周對南韓買超10.1億美元最多，其次是台股的9.5億美元。 （聯合報系資料庫）
美股回神，資金繼續流入北亞，外資上周對南韓買超10.1億美元最多，其次是台股的9.5億美元。 （聯合報系資料庫）

美股回神，資金繼續流入北亞，外資上周對南韓買超10.1億美元最多，其次是台股的9.5億美元，賣超則以印度的19.2億美元最重，其次是印尼的1.8億美元。亞股上周漲多於跌，以越南及南韓漲1.9%最強，其次是台股的1.8%，但印度跌1.6%最重。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓149.9億美元最多，接著是台股的7.7億美元、印尼的1.4億美元；賣超則以印度的20億美元最重，再來是泰國的19.6億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲16.3%最強，再來是馬來西亞的10.1%、越南的9.7%，但泰國跌3%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超
外資在新興亞洲主要股市買賣超

台股周線連三紅，再創歷史新高。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，電子、金融、傳產龍頭股紛紛表態創新高，技術面維持多頭不變，本周市場重點將聚焦於大盤是否挑戰21,000點大關，外資態度與回補力道強弱將為關鍵因子。但由於近期權值股等吸金，且資金湧入傳產、金融等高股息類股排擠下，中小型科技股走勢較疲弱。

安聯投信台股團隊指出，市場現階段仍主要聚焦人工智慧（AI）與半導體等族群，但隨著時序步入資訊空窗期（包括財報數據、產業展望或新應用發布等），且在反覆消化消息與評價面修正，類股輪動應會加速、波動也可能加大。

雖然外資對印度轉為賣超，但群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度基本面強勁態勢未變，加上大選的正面效益陸續發酵，有助印度股市延續多頭格局。印度通貨膨脹控制得宜，維持去年底以來的降溫走勢，且製造業、耐久財消費、基礎建設等行業生產都加速，意味印度景氣處在全面上升階段。

越南股市延續漲勢，不畏外資賣超。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，股市本周面臨 1,250點關卡壓力，不過，越南整體上行趨勢尚未結束，如果漲多回檔，反倒提供好的介入機會。

延伸閱讀

看好新南向商機 玉山銀主辦越南糖業龍頭聯貸案

彭博行業研究：印度在新興市場的影響力不斷提升

印度在野領袖宣布大選政見：收復被中國侵佔土地

台股連創盤中與收盤新高 法人：中長行情仍可期

相關新聞

外資買亞股 最愛南韓

美股回神，資金繼續流入北亞，外資上周對南韓買超10.1億美元最多，其次是台股的9.5億美元，賣超則以印度的19.2億美元...

股票型吸金 美國最多

過去一周整體股票型ETF再獲256.7億美元資金淨流入，主要為美國市場獲171.5億美元淨流入，全球與日本市場分別獲41...

銅價看漲 相關商品強勢

期街口道瓊銅昨（13）日收盤價28.66元，上漲0.14元，最高曾到28.71元，逼近4月高價28.85元。街口投信表示...

固定收益型 錢潮湧進

過去一周各大債市ETF續獲資金青睞，整體固定收益型ETF淨流入150.6億美元，主要為美國市場獲125.9億美元資金淨流...

樂天網銀衝新戶 攜手基富通

國人投資理財愛好長期穩定現金流，為兼顧穩配息與投資收益的雙重機會，國內最大基金平台基富通及樂天國際銀行宣布，透過基富通A...

買印度基金 卡位選舉行情

印度大選將在6月初結束，國際普遍看好莫迪連任，在經濟表現持續亮麗及市場樂觀情緒的帶動下，現階段盤整的印度股市可望上漲再挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。