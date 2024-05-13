彭博行業研究：印度在新興市場的影響力不斷提升

彭博行業指出，受股市持續上漲推動，印度在 MSCI 新興市場指數（MSCI EM）的權重從四年前的8%增加至18%，現已躍升成為第二大新興市場。印度股票有機會在境外投資者的投資組合中取得更大的比例。印度有100隻市值超過100億美元的股票，數量大約是韓國和台灣的四至五5倍。

印度市場的深度和規模均大幅增加，對其吸引和吸收全球資本流動的能力來說是個好兆頭。2019年，印度只有30隻市值超過100億美元的股票，與除中國大陸以外的其他新興經濟體基本一致。自疫情以來，印度的大型股數量增加兩倍多，是新興市場中增幅最大的。

印度因強勁成長和產業多元布局，有機會在全球投資組合中獲得更高權重。自疫情以來，在各新興經濟體中，印度擁有數量最多的公司營收年複合成長率超過15%，且各公司的獲利年複合成長率超過20%的數量，在新興市場中也僅次於台灣。在基礎設施資本支出增加、高端消費成長、服務出口大增，和製造業比重上升的推動下，印度企業的獲利不斷增加，印度股市將進一步吸引全球投資者的關注。

在新興市場中，印度股市在基本面指標方面排名較前。印度的股東權益報酬率（ROE）17%、排名第二，僅次於印尼（18%）。

相比之下，中國大陸為11%，韓國僅為6%。在已開發市場中，美國股市的 ROE 最高，S&P 500指數的ROE為16%。印度市值超過100億美元的大盤股的 ROE 中值也為17%。

印度企業的資產負債表具韌性，資產負債率中值在新興市場中最低，也低於多個已開發市場經濟體，這有助於企業降低利息成本，增加獲利能力。NSE 500指數成分股的資產負債率中值為14%，巴西和南非的資產負債率最高，超過30%。在疫情期間，印度企業大幅去槓桿，專注於獲利能力和成本合理化，使其資產負債表更為健康