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永豐推創新醫療+多重資產基金 搶攻智慧醫療商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球醫療支出總額。(資料來源：Deloitte)
全球醫療支出總額。(資料來源：Deloitte)

隨著AI人工智慧、基因技術、機器人等數位科技發展，加快推動健康照護的發展。永豐投信瞄準科技帶來的創新醫療產業革命，將於5月27日募集「永豐創新醫療多重資產基金，聚焦於創新醫療相關產業投資機會，並透過全球具有創新醫療主題概念之有價證券，包含：股票、不動產投資信託受益憑證（REITs）、債券及基金受益憑證（含ETF）等，建構能廣泛參與醫療產業的數位轉型及創新發展且風險分散之投資組合。

永豐創新醫療多重資產基金擬任基金經理人陳世杰指出，在全球人口高齡化、民眾健康意識抬頭、醫療量能短缺以及創新科技的突破，使得醫療領域快速發展。據Deloitte資料統計，全球醫療支出總額從2000年的1.4兆美元直至2040年，預估將達11.8兆美元，大幅成長，顯示醫療產業市場將持續擴大，相關商機成長機會可期。

陳世杰說，永豐創新醫療多重資產基金成分股產業布局將分為三大主軸，分別是醫療平台-智慧監測、遠距醫療、數位診斷等平台；醫療設備-智能醫療診斷系統、智慧檢測、慢性病管理等及助聽器等設備、呼吸器等；醫療通路-醫院/診所、藥局、照護中心等通路，全面掌握創新醫療產業的投資契機。例如，國內外科技大廠紛紛加大醫療領域投資，加上新冠肺炎疫情影響，使民眾的醫療行為發生轉變，數位化、科技化的比重逐漸攀升，帶動醫療照護科技投資資金持續湧入。

隨著科技持續進化，民眾的醫療行為從傳統走向智慧，產業的商機也由傳統的製藥，轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機，並且在新冠肺炎疫情的催化下創新醫療服務快速普及。因此，聚焦醫療行為轉變帶來的『醫療平台、設備、通路』的投資趨勢，將能掌握未來醫療行為轉變的大商機。

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