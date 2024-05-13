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靈活布局兩岸投資機會 「統一大中華中小基金」短打長抱皆宜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一大中華中小基金報酬率。(資料來源：晨星)
統一大中華中小基金報酬率。(資料來源：晨星)

2024年兩岸股市皆出現強勢行情，大陸官方積極祭出政策利多，加上中國大陸經濟數據好轉，提振市場情緒並迎來外資回補。截至5月10日，上海綜合指數自2月初的低點已上漲16.79%，先前跌深的香港恆生指數，從1月底的低點至今漲幅更達27.8%。而台股受惠景氣復甦及聯準會貨幣政策轉向寬鬆，今年來也上漲15.9%。統一投信建議，若想一次掌握兩岸投資機會，投資人可以布局績優的大中華股票型基金。

根據晨星統計至4月30日數據，雖然35檔境內大中華股票型基金今年來報酬率平均僅10.47%，但績效居冠的統一大中華中小基金，運用靈活的區域配置調整與精準選股，今年以來卻創造38.73%的報酬率。受到前幾年大陸股市空頭影響，整體大中華股票型基金近三年平均績效為-30.55%，統一大中華中小基金同期間不僅仍為正報酬，報酬率還持續成長至40.16%。

這檔基金短中長期績效都有優異表現，多個期間在同類基金中位居第一，近五年報酬率達126.43%，超過同類群組報酬率平均值。

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