快訊

男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

賴清德未拜會在野黨 在野批當選後「空白4個月」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外收益型 三類債券聚光

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

市場預期美國聯準會（Fed）降息時間一延再延，代表高利率仍會再持續一段期間。統計顯示，在第1季熱銷前十大境外收益型基金中，投資人除投資美國股債產品之外，還廣泛布局投資等級債、非投資等級債、新興市場債券基金等三大類債券商品，以爭取更多元的收益來源。

境外基金資訊觀測站統計，在今年第1季，國人前進海外時，最愛的仍是安聯收益成長基金，單季買超258億元。這是國人近年來最熱愛的共同基金，持有金額已占基金規模的近48%，衝上7,278億元，遙遙領先其他基金。

安聯收益成長基金全都布局美元資產，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。配息率有吸引力，更是這檔基金長年熱賣不衰的重要原因。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於7.96-8.45%。

PIMCO多元收益債券基金則以175億元的淨流入登上今年第1季吸金亞軍，此基金目前主要持有美債，平均信用級別為A，平均有效存續期間為4.91年，產業以銀行債占6.4%最多。如果選擇美元月配息強化級別，半年來的年化配息率介於5.49-7.05%。

第1季吸金季軍為聯博美國收益基金，單季進帳171億元。這檔基金100%投資美元債，平均信用級別為A，布局多元，目前公債及投資等級債的加總比重逾七成，其他還配置非投資等級債、新興市場債券等。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率超過6%。

另外，施羅德環球收息債券基金、摩根環球債券收益基金、富達全球優質債券基金都採全球布局，主要仍是美債，且以投資等級債為主，吸金金額介於35-72億元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金同樣是美國股債混合資產，第1季吸金56.8億元。

債券 月配息

延伸閱讀

00929單壓比00878+00919+0056組月配息更有效率！ 存股哥：成本更低但風險也相對高

財力豐厚！3大王牌律師護航吸金女董座 在雄院踢到鐵板

普惠世紀集團吸金逾53億 董事長和執董男女潛逃國外遭通緝

投資柬埔寨房產詐全台7000人 台灣房巢吸金97億遭起訴

相關新聞

退休金算盤／平衡型AI科技基金 養胖退休金

賴先生夫妻今年45歲，先生在南部私人長照機構擔任小主管，太太是補習班會計，夫妻倆年收入合計約150萬元。賴先生夫妻規劃6...

台股基金 四題材當紅

美國上周初領失業金人數達23.1萬人，升至近八個月新高，勞動市場降溫使市場再度燃起聯準會可望於9、11月降息預期，激勵美...

境外收益型 三類債券聚光

市場預期美國聯準會（Fed）降息時間一延再延，代表高利率仍會再持續一段期間。統計顯示，在第1季熱銷前十大境外收益型基金中...

股債多元布局 穩穩賺

美國聯準會（Fed）降息時點一變再變，成為今年金融市場重大變數。不過，法人表示，不論Fed何時降息，今年股債都有利多支撐...

多重資產基金 抗震

近期股債市操作難度提升。市場法人表示，面對不確定性的挑戰，僅重押單一市場或資產的波動風險相對大，建議不妨透過多重資產基金...

永豐ESG低碳高息 23日除息

淨零碳排議題持續在全球投資市場發燒，全台唯一一檔以低碳為主題的高股息ETF永豐ESG低碳高息（00930）將於23日除息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。