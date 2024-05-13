境外收益型 三類債券聚光

市場預期美國聯準會（Fed）降息時間一延再延，代表高利率仍會再持續一段期間。統計顯示，在第1季熱銷前十大境外收益型基金中，投資人除投資美國股債產品之外，還廣泛布局投資等級債、非投資等級債、新興市場債券基金等三大類債券商品，以爭取更多元的收益來源。

境外基金資訊觀測站統計，在今年第1季，國人前進海外時，最愛的仍是安聯收益成長基金，單季買超258億元。這是國人近年來最熱愛的共同基金，持有金額已占基金規模的近48%，衝上7,278億元，遙遙領先其他基金。

安聯收益成長基金全都布局美元資產，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。配息率有吸引力，更是這檔基金長年熱賣不衰的重要原因。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於7.96-8.45%。

PIMCO多元收益債券基金則以175億元的淨流入登上今年第1季吸金亞軍，此基金目前主要持有美債，平均信用級別為A，平均有效存續期間為4.91年，產業以銀行債占6.4%最多。如果選擇美元月配息強化級別，半年來的年化配息率介於5.49-7.05%。

第1季吸金季軍為聯博美國收益基金，單季進帳171億元。這檔基金100%投資美元債，平均信用級別為A，布局多元，目前公債及投資等級債的加總比重逾七成，其他還配置非投資等級債、新興市場債券等。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率超過6%。

另外，施羅德環球收息債券基金、摩根環球債券收益基金、富達全球優質債券基金都採全球布局，主要仍是美債，且以投資等級債為主，吸金金額介於35-72億元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金同樣是美國股債混合資產，第1季吸金56.8億元。