退休金算盤／平衡型AI科技基金 養胖退休金

賴先生夫妻今年45歲，先生在南部私人長照機構擔任小主管，太太是補習班會計，夫妻倆年收入合計約150萬元。賴先生夫妻規劃65歲退休，希望退休前的收入除了獨生女兒的學習費用、房貸、保費支出等，還有能力退休後入住南部的平價養生村，並有餘力搭郵輪出國或國內旅遊，所以退休後至少要有10萬元月收入因應。

賴先生夫妻倆勞保投保年資都是20年，投保薪資平均維持在4.58萬元。賴先生勞退新制提繳年資18年，目前已累積約60萬元，賴太太勞退新制提繳年資17年，目前已累積約45萬元。

賴先生夫妻的退休理財規劃

夫妻倆理財偏保守，資產現況為銀行定存150萬元；保險部分有兩張已繳滿的儲蓄險，保單現金價值合計約100萬元，後續以預定利率為2.5%複利增值，以及夫妻年輕時各自投保一張終身醫療險（含實支實付險）；一間自住大樓房屋估值約550萬元，房貸尚有五年、150萬元，預期五年後房貸付清，工作收入每年還可再多存30萬元。沒有退休金規劃的兩人，尋求安泰銀行的專業退休規畫協助。

擁有高齡金融規劃顧問師證照的安泰銀行財富顧問張家邦指出，按照賴先生夫妻現況，則未來退休後兩人現金收入主要仰賴定存利息、勞保年金與勞退新制三項，推算屆時夫妻月收入約8萬多元，距離10萬元還有差距。因此建議賴先生現在起，分別針對勞退新制提撥、投資理財資產配置做調整。

張家邦建議，首先，勞退新制部分，建議自願提繳，勞退自提優點有遞延節稅效果，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅，於65歲退休前保守以2%收益計算，預估至65歲時夫妻個人專戶累積本金及收益總額分別為329萬元與231萬元，每月夫妻合計勞退提領金額可增加至近2.75萬元，再加計夫妻勞保年金近5.7萬元後，每月可領8.4萬餘元。

其次為調整投資理財配置，張家邦建議，賴先生可將定存150萬元以及預計五年後房貸繳清每年可多存的30萬元，分別以每年10萬元投入以4%報酬估算美國平衡型，與每年20萬元投入以6%報酬估算數位轉型主題的AI科技類基金，透過相對穩健的基金操作來增加獲利，長期循環操作，可增值至約1,033萬元。至退休時，可將此1,033萬元轉投入至六檔不同類型與配息月份的優質公司債券，以5%的債息計算，平均每月約可領回4.3萬餘元債息收益。

至於保單價值100萬元的儲蓄險，保單利率2.5%，相對市場其收益率仍高，加上可能降息，保單穩定增值預估至65歲時約163萬元，應予保留，並可做為緊急預備金使用。

張家邦表示，勞保勞退金加上投資組合配息收益，已可為賴先生夫妻退休後帶來每月超過12萬元的現金，房屋的房貸繳清後，賴先生夫妻退休後入住平價養生村的話，還可再考慮「以房養老」或出租收租金，做為旅遊、緊急預備金使用。如此退休生活符合理想，也不會造成女兒負擔。