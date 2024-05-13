永豐ESG低碳高息 23日除息

淨零碳排議題持續在全球投資市場發燒，全台唯一一檔以低碳為主題的高股息ETF永豐ESG低碳高息（00930）將於23日除息，近期股價反彈進入相對高檔整理，配息金額預計21日公告，想卡位本次配息的投資人，須在22日前買進或持有。

永豐投信指出，近年來ESG投資備受國際關注，也是國內外投資機構看重企業競爭力的指標之一，其中「碳排放」是對企業營運有著實質影響力的永續行為。隨著各國準備開始徵收碳稅、碳費，企業營運成本將受到碳排量所影響，屬於高碳排企業就須支付較高的碳稅，進而影響到企業獲利，因此不得不開始進行低碳轉型。尤其以外銷為主的企業，更可能因為國際企業開始要求上游廠商的碳排量，否則很有可能被排除在供應鏈外，接不到國際企業的訂單。

永豐ESG低碳高息ETF經理人林永祥表示，永豐ESG低碳高息是台股唯一檔同時具有低碳及高股息選股因子的ETF，通常ETF的配息來源主要來自成分股的股利；由於一家企業要能夠持續配發股息，營運必須相對穩定，以長線趨勢來看，碳排放將影響未來企業經營成本，也將進而影響企業營運，因此，在選股邏輯上加入低碳的篩選標準，能夠排除ETF成分股的營運可能受到碳稅所衝擊，對於成分股的挑選具有加分的效果。

除透過ETF布局低碳、氣候變遷等議題，百達投顧表示，關注相關議題的投資人還可以通過多元化投資組合、降低對受政策影響敏感的股票部位以及專注於基本面強勁的公司減輕風險。