全球市場觀測站／美投等債 可加碼

美股企業財報尾聲，優於市場預期的比例高，加上美國勞動力市場出現降溫跡象與聯準會提振對政策寬鬆的期望，激勵美股走勢，多數類股也都走高。歐洲市場方面，英國央行利率會議決議按兵不動，但支持降息的委員增加，強化6月啟動降息、全年降息二次的預期，激勵歐洲市場樂觀情緒。

日本股市走勢在半導體與其他成長類股拖累下，大盤指數近期進入盤整格局。瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，日本央行4月政策會議上，董事會成員轉向鷹派立場，穩步加息呼籲聲量加大，日本10年期國債殖利率上揚，拖累晶片公司與其他成長類股的走勢，預估先前漲多的晶片類股將進入休息階段，類股預估將進入輪動，低評價且具成長潛力的個股有望掀起一波補漲行情。

新興市場方面，陸股上周表現較強勁。黃韻潔說，受惠於中國政府放寬多地區樓市的限購措施，加上4月高於預期進出口數據提振市場情緒，吸引逢低買盤流入，以及經濟前景改善下，陸股與港股近期漲勢較強。

受惠於聯準會降息希望重新燃起，美股走強激勵下，台股走勢維持在2萬點之上盤整。黃韻潔說，520總統就職典禮行情已在醞釀當中，內資明顯流入政策類股，包括半導體、重電及綠能類股等；預估短線類股輪動也會較快，但仍以半導體為市場主流，部分資金預計將轉向流入低基期類股。

債券市場方面，聯準會多數官員仍表達今年會降息的立場，以及亮眼的財報數據強化經濟走向軟著陸的決心，近一周美國10年期公債殖利率走低，因成長預期開始出現降溫跡象，利率上行風險走弱，建議投資人可加碼布局投資等級債。

富蘭克林證券投顧指出，投資人對聯準會的降息預期隨著經濟數字強弱而擺動，此時採取中天期持債、打造高品質債投組和分散的策略，可防禦利率風險或債信風險於不同情境下的不確定性。尤其目前各債券殖利率多已攀高，藉由精選收益複合債，可網羅各債市罕見的收益行情。