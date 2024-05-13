快訊

男持球棒搶銀樓打傷老闆夫妻 警上班途中發現合力逮捕

賴清德未拜會在野黨 在野批當選後「空白4個月」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多重資產基金 抗震

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信發行多重資產基金表現
投信發行多重資產基金表現

近期股債市操作難度提升。市場法人表示，面對不確定性的挑戰，僅重押單一市場或資產的波動風險相對大，建議不妨透過多重資產基金來因應，有助平衡投資組合波動，並掌握不同資產輪動表現契機。

近期金融市場先後受到中東地緣政治干擾、聯準會降息時間點遞延、企業財報表現有好有壞等因素所牽動而波動頻頻，加上先前風險性資產也已漲多，部分投資者選擇獲利了結觀望。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，觀察花旗經濟驚奇指數，全球經濟動能表現優於預期，若以領頭羊美國來看，第1季GDP成長雖略遜於預期，不過消費增長2.5%、投資增長加速至3.2%，其中固定投資成長5.3%，住宅投資大增13.9%，為2020年底以來最高，通膨降溫走勢雖遲滯，但Super PCE（超核心服務業，即扣除能源與居住類服務業的通膨率）年比走勢較為和緩，而PCE為聯準會更重視的通膨指標，若薪資增速放緩反映服務價格下滑以及住房通膨持續下降，聯準會年內仍將啟動降息。

徐煒庠指出，鑑於歐美金融環境處在寬鬆水準，先前市場過度樂觀情緒也有降溫，流動性風險暫無疑慮，信用市場也保持穩定，風險性資產仍有表現契機，但也須留意國際地緣衝突和政經局勢帶來的波動影響，市場對於經濟數據和企業財報也需消化與觀察，現階段投資布局上建議可採多重資產策略。

在股市方面，可尋求有韌性需求、成長性較佳、企業體質穩健的產業與企業來布局，包括科技、醫藥、必須消費等可留意；固收資產則可持續關注非投資等級債表現。

野村多元收益多重資產基金經理人黃奕捷表示，今年第1季美股財報季表現整體不錯，截至9日S&P500企業約有九成公司已發布財報，其中近八成獲利優於預期，但考量近期股價表現日益分化，建議投資人仍應保有高度風險意識，擇機投資於採行中性偏多配置策略的多重資產型基金，以降低波動風險，並保有參與市場潛在反彈的機會。

財報 通膨

延伸閱讀

金價勁揚逾1%美降息押注升溫 油價小漲反映中國需求上揚

降息希望重現 道指收漲331點 連漲7日

陸官媒：第2季有望降準、降息

聯準會降息延後…「非投資等級債」現在可買嗎？專家揭3大配置策略

相關新聞

退休金算盤／平衡型AI科技基金 養胖退休金

賴先生夫妻今年45歲，先生在南部私人長照機構擔任小主管，太太是補習班會計，夫妻倆年收入合計約150萬元。賴先生夫妻規劃6...

台股基金 四題材當紅

美國上周初領失業金人數達23.1萬人，升至近八個月新高，勞動市場降溫使市場再度燃起聯準會可望於9、11月降息預期，激勵美...

境外收益型 三類債券聚光

市場預期美國聯準會（Fed）降息時間一延再延，代表高利率仍會再持續一段期間。統計顯示，在第1季熱銷前十大境外收益型基金中...

股債多元布局 穩穩賺

美國聯準會（Fed）降息時點一變再變，成為今年金融市場重大變數。不過，法人表示，不論Fed何時降息，今年股債都有利多支撐...

多重資產基金 抗震

近期股債市操作難度提升。市場法人表示，面對不確定性的挑戰，僅重押單一市場或資產的波動風險相對大，建議不妨透過多重資產基金...

永豐ESG低碳高息 23日除息

淨零碳排議題持續在全球投資市場發燒，全台唯一一檔以低碳為主題的高股息ETF永豐ESG低碳高息（00930）將於23日除息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。