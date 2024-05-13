近期股債市操作難度提升。市場法人表示，面對不確定性的挑戰，僅重押單一市場或資產的波動風險相對大，建議不妨透過多重資產基金來因應，有助平衡投資組合波動，並掌握不同資產輪動表現契機。

近期金融市場先後受到中東地緣政治干擾、聯準會降息時間點遞延、企業財報表現有好有壞等因素所牽動而波動頻頻，加上先前風險性資產也已漲多，部分投資者選擇獲利了結觀望。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，觀察花旗經濟驚奇指數，全球經濟動能表現優於預期，若以領頭羊美國來看，第1季GDP成長雖略遜於預期，不過消費增長2.5%、投資增長加速至3.2%，其中固定投資成長5.3%，住宅投資大增13.9%，為2020年底以來最高，通膨降溫走勢雖遲滯，但Super PCE（超核心服務業，即扣除能源與居住類服務業的通膨率）年比走勢較為和緩，而PCE為聯準會更重視的通膨指標，若薪資增速放緩反映服務價格下滑以及住房通膨持續下降，聯準會年內仍將啟動降息。

徐煒庠指出，鑑於歐美金融環境處在寬鬆水準，先前市場過度樂觀情緒也有降溫，流動性風險暫無疑慮，信用市場也保持穩定，風險性資產仍有表現契機，但也須留意國際地緣衝突和政經局勢帶來的波動影響，市場對於經濟數據和企業財報也需消化與觀察，現階段投資布局上建議可採多重資產策略。

在股市方面，可尋求有韌性需求、成長性較佳、企業體質穩健的產業與企業來布局，包括科技、醫藥、必須消費等可留意；固收資產則可持續關注非投資等級債表現。

野村多元收益多重資產基金經理人黃奕捷表示，今年第1季美股財報季表現整體不錯，截至9日S&P500企業約有九成公司已發布財報，其中近八成獲利優於預期，但考量近期股價表現日益分化，建議投資人仍應保有高度風險意識，擇機投資於採行中性偏多配置策略的多重資產型基金，以降低波動風險，並保有參與市場潛在反彈的機會。