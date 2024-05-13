股債多元布局 穩穩賺

美國聯準會（Fed）降息時點一變再變，成為今年金融市場重大變數。不過，法人表示，不論Fed何時降息，今年股債都有利多支撐。投資人宜多元布局，以掌握風險資產的多頭續航行情。

科技股通過高利率的考驗，交出亮麗財報，引領主要股市震盪走高。施羅德環球收益成長基金產品經理蔡宛庭指出，2023年9月以來，巨型股走勢已出現分歧；巨型股漲高後，接下來的選股要由主題驅動，看好人工智慧（AI）、資安、雲端需求等相關主題可望延續良好表現。

股市有強勁成長動能，債市也有表現機會。蔡宛庭分析，三大利多支撐風險資產價格。首先， 2024年全球企業獲利預期成長約10%；其次，美大選年通常有利股市，過往經驗顯示，美國總統尋求連任當年的美股平均上漲15%；第三，今年降息應該不是危機式降息，而是預防性緩降息，有利於股債後市。

股債多元布局迎接央行降息

蔡宛庭表示，市場變幻莫測，建議全球布局、動態調整，不只在北美，更網羅歐洲和新興市場的投資機會，才能不錯失市場輪動契機。建議收益型資產可占兩成，納入全球非投資等級債、新興市場當地債、甚至巨災債券，以掌握高息機會。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，雖然預期主要央行今年將啟動降息，但降息時點與降息幅度不確定性高，投資人最好以多元布局、全球參與的方式布局債券，尤其可廣泛布局非投資等級債，以擴大收益機會。

美國降息未定，江常維表示，歐元區可能領先降息，主要是因為經濟成長動能較弱、通貨膨脹改善速度較快。聯博預估，歐元區基準利率可望從目前的4%降至年底時的3%，美國則從5.5%小幅降至5.25%。若能在投資組合中廣納美國、歐洲及新興市場等區域的非投資等級債券，可提高收益機會。

江常維提醒，在央行確定啟動降息前，市場仍會充滿波動，相較長天期債券，中短天期債券較不會承擔過高的利率風險，可因應利率高原期。此外，投資人可聚焦在信評較高的BB級與B級債券，有助於降低違約風險與價格波動。