台股基金 四題材當紅

美國上周初領失業金人數達23.1萬人，升至近八個月新高，勞動市場降溫使市場再度燃起聯準會可望於9、11月降息預期，激勵美、台等股票風險資產表現。投信法人表示，看好AI、散熱、金融、海運等四題材將在台股盤面輪動，投資人不易自行掌握，不妨透過台股基金分批布局。

日盛投信台股投資研究團隊表示，根據FactSet數據顯示，近85%的S&P500成分股企業已公布本財季業績，其中約80%業績超出市場預期。而台灣4月出口連六紅，雖然處於產業淡季，但基本面具有相當支撐力。此外，本次FOMC會議可見市場最擔憂的升息應將已排除在選項之外，可說相當程度暫時消弭市場擔憂，並保留降息彈性與可能，使中長期多頭仍具相對寬鬆的流動性支撐。

日盛投信台股投資研究團隊指出，繼4月營收公布之後，目前進入上市櫃公司第1季財報密集公布期，獲利等基本面將成市場檢視個股重要指標。觀察產業表現，隨著AI GPU供應持續好轉，據調研機構統計，2023年AI伺服器出貨量已突破百萬台大關，預計2025~2026年AI伺服器出貨破200萬台，而台灣供應鏈切入多項散熱零組件，相關概念股可持續留意。

國內台股基金一般型績效

永豐投信投研團隊表示，觀察台股技術面，台股從上月中回跌修正，在電子、傳產、金融的接力輪動下，指數順利收復月線，且均線呈現多頭排列，在均線不被跌破的情況下，以多頭氛圍看待。預期在即將迎來的520行情點火下，指數有望挑戰前高。在盤面焦點可以聚焦具備資金、題材性如AI、散熱相關題材，亦可選擇基期相對低、短線資金相對關注，首季財報優異的金融、海運等族群。

復華復華基金經理人呂宏宇亦分析，2024年第1季台灣GDP年增率6.5%，優於主計處預估的5.9%，主因AI需求強勁，帶動出口年增10.2%。儘管目前電子業處於傳統淡季，但多數廠商庫存已去化到正常水準，外銷訂單也顯示需求逐漸穩定復甦，對電子產業後市表現並不看淡，看好相關先進製程及半導體供應鏈投資機會。此外，隨外需逐步回暖、內需熱度有望延續下，帶動台股呈現類股輪動表現，亦可留意營建、運輸及金融等相關傳統產業復甦投資契機。