基金特蒐／富坦潛力歐洲 績效靚

約翰‧雷諾茲小檔案、操作心法、投資小叮嚀 圖／經濟日報提供

歐洲過去幾年受到俄烏戰爭的影響，導致天然氣短缺的能源危機，股市表現因而受挫。然而，危機就是轉機，俄烏戰事已持續超過2周年，歐洲各國也極力尋求其他天然氣的資源以及加速能源轉型，如今天然氣價格已大幅回落，經濟數據也悄悄地自谷底翻身。

花旗歐洲驚奇指數顯示，歐洲近期的經濟表現多優於預期，該指數由負翻正，而歐元區的綜合採購經理人指數（PMI），也再度由50以下的收縮區間進入50以上的擴張區間。

此外，歐洲股市也悄悄地自谷底穩步攀升，寫下新高，不讓美股專美於前，今年來截至5月9日，道瓊歐洲600指數漲幅已達9.8%，與S&P500指數的9.8%，並駕齊驅。

根據理柏資訊統計10檔歐元區股票基金，今年來平均上漲13.7%；富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金今年來漲幅高達17.2%，且近三個月上漲13.3%、過去一年上漲22.4%，績效亮眼。

富蘭克林證券投顧分析，影響歐洲經濟表現的逆風因素逐漸消散，而且相較於美國也有相對優勢。首先，自新冠疫情爆發二年後，歐元區名目薪資有所提高，加上近期通膨的逐漸減緩，歐元區家庭的可支配所得顯著提升。

而歐洲居民在疫情期間所累積的超額儲蓄也尚未花費殆盡，相較於美國的儲蓄率在疫情之後持續下探，歐洲人的儲蓄率較為穩健，未來可運用的資金更為充裕。

其次，市場最為關注的就是各主要央行的降息時程。以目前通膨放緩的速度來看，美國的通膨明顯黏著，導致市場對於美國聯準會降息預期一再落空；然而，歐元區隨著天然氣價格回落，通膨降溫的步伐較為明顯。

因此，市場目前預期歐元區將早於美國啟動降息，這也導致歐元區的整體信用環境由先前的緊縮情形持續改善，整體的金融狀況也相較於美國寬鬆。

最後，歐元區經濟領頭羊德國，近期的經濟表現已出現止跌回溫的跡象。根據彭博數據顯示，歐元區今年第1季的GDP，已走出上一季衰退的陰霾，翻轉為正成長，而預計第2季及第3季的GDP，可望較去年同期分別成長0.3%及0.7%。

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金績效亮眼的原因，在於其跳脫大盤框架的產業配置。該基金側重於疫後工業生產的回溫及原物料需求的攀升，同時掌握科技趨勢及消費復甦。

此外，從其主要持股來看，雖然俄烏戰事及中東地緣政治為金融市場帶來風險，但也帶來投資機會，基金主要持股當中，德國萊茵金屬則因俄烏戰爭導致各國對軍事國防用品的需求及國防預算提升而受惠。

而荷蘭艾司摩爾ASML則是全球最大的晶片設備製造商，在這一波AI熱潮所帶動的大量晶片需求下，股價也受到激勵；印地紡集團則是時裝品牌ZARA的母公司，在疫情之後，消費人潮回流，股價也因此揚眉吐氣。

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金經理人約翰‧雷諾茲（John Reynolds）表示，即使歐洲股市近期已有所表現，但是現在仍是布局歐股的好時點。

首先，歐股相對於美股評價仍有一大段的差距，是屬於具深度價值的市場，而且可投資的標的與地區更為分散，可避免過度集中的擔憂。

基金參考指標、基金前五大持股、歐洲股票型相關基金表現 圖／經濟日報提供

其次，歐股將在未來幾季重拾獲利動能，預計在今年第4季可望有雙位數的年成長率，投資人可以在企業獲利大展鴻圖之前，搶先布局歐洲市場。

再來，歐股的表現相較於美股穩健，比較不容易受到科技七雄等大型權值股的衝擊而波動劇烈；最後，歐股的股利率遠高於美股1.5%以上，如果加上企業實施庫藏股，預估歐股的收益率可達到5%以上，遠高於美股的3%左右。

因此，歐股具有低評價優勢、強勁的獲利動能、低波動高股利的特性，加上歐元區可望比美國提早降息，現在就是進場布局歐股的好時機。