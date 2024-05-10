陸股配置比重 適度提高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
區域、單國消費、品牌主題基金績效
區域、單國消費、品牌主題基金績效

中國大陸近期在經濟數據與政策面等利多提振信心下，推動中港股市連袂走強。法人認為，中國股市經歷非理性下跌後的反彈行情，短期上漲的延續性取決於流動性修復狀況，中期延續性則取決於宏觀經濟的修復狀況。隨著消費動能漸漸復甦，建議提高中國市場的配置比重。

針對中國消費市場，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，中國經濟從疫情底部開始逐季回升，今年首季GDP為5.3%，遠超市場預期。雖然地產持續拖累經濟表現，但是拖累的幅度邊際下降。由於居民消費能力與消費意願均繼續修復，居民消費傾向持續上升，特別是服務消費表現更為強勁。

隨著中國人民收入預期和財富效應的轉變，居民更傾向於通過短期集中式的消費來獲得即時滿足的快樂，服務消費表現出了更強的韌性。且從海外經驗看，服務消費的疫後復甦韌性也更持久。

美國2020年下半年的商品消費增速已經超過了2019年水準，之後消費復甦從商品轉向服務，2023年美國服務消費同比增速7.5%，既高於2019年的3.9%，也高於3.2%的商品消費增速，中國服務消費將維持強勁表現。

PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，目前陸股投資最大的優勢，在於評價面具有吸引力，指數處於絕對低位，然因疤痕效應猶在，需要更多經濟數據改善，或更大力道的政策方能真正扭轉；另外從中期角度來看，仍需持續關注宏觀經濟，若有改善，則經濟順周期族群包括消費、原物料等，則存在估值修復機會。

在配置上，葉宇真認為，4月政治局會議定調較為積極，有望進一步提振市場信心；4月製造業PMI量穩價升，指向中國名義經濟有望繼續改善，因此，近期外資大幅流入、作多中國市場，中國資產領漲全球。建議投資人提高中國市場的配置，特別是持續向上復甦的服務消費類產業。

消費

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