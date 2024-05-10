美國非必須性消費股 經理人按讚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美國經濟數據強勁，帶動市場對未來經濟抱持樂觀看法。 （路透）
美國經濟數據強勁，帶動市場對未來經濟抱持樂觀看法。 （路透）

聯準會（Fed）延續高利率環境、加上位居高檔的通膨，好在美國經濟數據強勁，帶動市場對未來經濟抱持樂觀看法，甚至認為美國經濟不著陸的機率增加。展望後市，法人相對看好非必需性消費的表現機會，包含受惠AI的消費科技族群、具精品價值的奢侈品牌等。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐表示，美國經濟進入強勁的良性循環，消費穩健且家庭債務占GDP比例下降，顯示消費來自就業而非負債增加。

全球消費、品牌主題基金績效 圖／經濟日報提供
全球消費、品牌主題基金績效 圖／經濟日報提供

消費動能健康且真材實料，同時在競爭加劇以及戰略考量下，企業增加資本支出，即便在疫情過後仍成長，未因正常化而繼續下降，兩相疊加推動美國經濟穩健成長，基本面將推升長期企業獲利成長與上修。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰指出，2023下半年起持續下滑的消費者信心指數，在美國經濟軟著陸的可能性越來越高的情況下，重新恢復成長，也帶動不同程度的消費升溫。

另外，日本低利率與低匯率持續吸引外資湧入，不僅推升股市創高，也大幅推升相關消費數據走揚。

隨著美股財報公布接近尾聲，華南永昌全球精品基金經理人林彥豪表示，優於預期的表現可能有接近80%，但因高利率帶來的資金成本與評價折現壓力，即使整體獲利預期維持上升態勢，計算出的風險補償依舊相當脆弱，因此，將謹慎面對行情，投資組合依舊會謹慎控制Beta，選股為主，仍會專注於更具精品價值的奢侈品牌。

展望下半年，持續看好奢侈品牌中，較具需求僵固性的品牌，最具財富力的族群原則上較不具備需求敏感度，全球客戶的忠誠度與品牌的實力與創作吸引力依舊具備優勢，實際銷售數據仍顯示，即使是在複雜的通膨環境下，營收成長依舊繼續呈現穩健。

就地區來看，歐洲在相關數據支持下，市場預期在6月降息的機會是高的，股市最近反應也相對樂觀，未來在操作上將會維持一定的歐洲部位曝險，其中尤其看好電動車與奢侈品等產業。

常李奕翰指出，未來消費產業布局方向，可以兩大部分為依據，整體來看，今年來以非必須消費類股漲幅勝出必需性消費類股，因此目前持續看好因受惠AI的消費科技族群，特別是媒體及娛樂相關。

美國經濟

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