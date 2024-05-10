連5紅拉回找買點 永豐金證券：美股今年後市仍可期

美股4月欲振乏力行情告終？永豐金證券分析，根據長期統計，相同模式連漲五個月的強勢表現曾發生過11次，回檔整理後，當年度第2季至年底的上漲機率達100%、平均漲幅11.9%。從歷史經驗來看，美股今年上漲勝率高，第2季若遇股價修正，反而是中長線布局的切入點。

永豐金證券指出，受到AI題材帶動，標普500指數從去年11月開始一路上漲，截至今年3月連續五個月上漲。美股屢創新高，四月起回檔主要原因包括連漲五個月後的投資心態轉為謹慎拉回整理、以伊衝突、美國通膨數字高於預期、Fed鷹風再起、美國公債殖利率竄升。隨著財報季展開，個股財報亦左右大盤表現。

美股從去年11月到今年3月連收紅五個月。根據永豐金證券的統計分析，2013年標普500指數曾出現相同走勢，連五紅後再拉回，當年度後續美股從4月到12月上漲17.8%，顯示休息整理後多頭依然強勁。

回測時間再拉長自1950年起，同期間連漲五個月的強勢表現共發生過11次，當年度第2季上漲機率為63.6%，平均漲幅2.9%。第2季到年底上漲機率100%，平均漲幅高達11.9%。

美股修正，投資人可擇機長線布局。永豐金證券表示，以複委託投資大盤相關ETF是比較輕鬆的方式。美股三大指數包括標普500指數、那斯達克綜合指數、道瓊工業平均指數，均有相關知名ETF可以選擇，投資人透過複委託就可以輕鬆布局，或從豐存股進行小額存股，都是參與美股的方便工具。

此外，亦可進行產業投資配置。永豐金證券指出，2013年產業漲幅排名依序為非必須消費、醫療保健、工業以及金融，年度漲幅均優於大盤。醫療保健與資訊科技更連二年進榜漲幅前五大產業。

今年迄今，非必須消費與醫療保健皆落後大盤，未來若逢資金輪動，有機會後來居上，而資訊科技因為具備創新能力，過往獲利皆高於其他產業，近期若遇修正，不妨可納入配置參考，綜上產業均有相關ETF標的可進行布局。