多重收益基金 抗波動

近期美國經濟數據促使聯準會推遲降息，但同時亦反映長線投資最重要的基本面，依舊支撐多頭行情。面對美國聯準會難以預測的政策步調，投信法人表示，建議以尋求多元收益的多重收益基金，應對行情走高的潛在波動，並著眼具結構成長機會的領域。

安聯投信指出，根據聯準會的會議紀要，對於經濟展望，維持給予堅穩擴張的措辭，認為就業維持強勁，失業率維持在低位，通膨在過去一年有所放緩但仍處於高位。

2024年全球經濟成長預期

另外根據國際貨幣基金組織最新發布報告，全球地區經濟成長預期獲利上調，其中又以美國上調的幅度最大。

此外，聯準會也預計6月開始將縮表計畫自目前每月600億美元公債下調至250億美元，不動產抵押證券（MBS）則維持在350億美元、超過部分則轉為再投入公債。

安聯投信表示，為了應對降息不明，以及市場對降息預期反覆修正、重新訂價將為市場帶來更多波動，投資策略可以把握三原則，其一是首重多重資產，以多元收益資產配置為核心，應對行情走高伴隨而來的潛在波動。

其次，由於聯準會降息的時點仍然不明朗，尋求具備吸引力的優質複合債、搭配短年期公司債，把握收益也降波動的策略變得相對重要。

第三，聚焦題材明確、具結構成長利基的強勢領域，如台股、智慧城市及AI人工智慧等主題。

復華投信分析，美國通膨走緩的步調雖然蹣跚，但逐步趨緩的趨勢不變，預估聯準會今年仍有機會降息，使整體債券市場不確定性下降，公債、投資等級債價格仍位於相對低點，提升債市投資吸引力。

建議可以透過聚焦高評等公債、公司債及金融債的全球債券基金來掌握債市機會。

此外，從各類情緒性指標顯示當前股市尚無過熱泡沫跡象，且2024年企業獲利持續上修，加上AI加速發展、半導體產業回溫，可以布局台股及科技主題基金，掌握第2季產業復甦及成長題材。

施羅德環球收益成長基金產品經理蔡宛庭指出，股市有撐，債市表現也不俗，因應風險性資產仍然偏看多，目前投資組合規劃配置三成股票，四成可轉債，二成收益型資產，面對市場可能會持續震盪下，上攻可把握動能，守備可以累積孳息，攻守兼備。

若從主題選股來說，團隊看好AI、資安、雲端需求等。