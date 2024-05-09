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A股商品 法人喊進場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中國政府祭出的政策逐一發酵，A股今年來自低點後強勁反彈，境內中國A股基金績效也全面轉為正報酬。法人表示，市場對中國經濟復甦信心逐漸提升，帶動外資回補陸股，但當地經濟復甦之路仍有顛簸，後市須觀察樂觀情緒是否能延續，評價仍具吸引力，建議投資人逢低介入中國A股基金。

據CMoney統計，截至9日，兆豐中國A股、摩根中國A股及瀚亞中國A股基金近一月績效排名前三位；若將時間拉長至近三個月，瀚亞中國A股有23.8%、兆豐中國內需A股有19.8%，報酬率排前二名。

瀚亞中國A股基金經理人王亨表示，中國政府今年一系列利多政策出台，包括中國證監會宣布加大禁空令、國家隊進場護盤、下調金融機構存款準備金率0.5個百分點、持續調降五年期LPR等動作等，明顯有救經濟、救市的決心；且中國首季GDP數據優於市場預期，其中出口與投資等細項的加速皆反映全球製造業周期向上傳遞至中國，進而燃起市場對中國經濟復甦的信心。

但王亨提醒，近期中國消費與物價數據皆顯示中國內需回升動能仍稍顯疲弱，且房地產持續低迷，對景氣仍會形成一定程度拖累，惟逐漸好轉的基本面顯示中國經濟最壞情況已過，市場情緒能否延續得觀察當地政府接下來祭出的刺激政策。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，中國國務院4月中頒布新「國九條」政策後，產業面將持續關注這九項新措施的執行進程，以及對產業與景氣發揮的影響，另未來數個月的美國經濟增長與通脹數據也為潛在影響因素。在中國經濟成長預期逐步改善下，全球資金再度簇擁於A股市場，帶動中國內需A股相關題材的修復行情。

團隊認為，當前A股市場估值較具吸引力的成長產業，如消費品市場、原物料市場及通訊服務產業等，將隨行情與景氣轉佳走勢續揚，估計部分核心資產有機會成為現階段籌碼進場的主軸。

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