新興亞股 Q2補漲可期

受到地緣政治、流行病及氣候變遷影響，建立已久的全球供應鏈風險不斷增加。投信法人認為，隨著企業重塑供應鏈勢在必行，新興市場企業有機會增強在全球供應鏈扮演的角色地位，第2季補漲可期，看好台灣、印度、中國股票後市，投資人可留意相關基金布局時機。

瀚亞投資攜手PwC新加坡合作公布「重塑供應鏈關鍵因素：投資者的新機遇」報告，調查來自北美、歐洲及亞洲地區的汽車、電子製造、製藥及醫療設備產業的150名企業高階主管，發現他們已將再平衡供應鏈視為是2024年三大業務中的優先事項之一。

根據白皮書調查指出，隨未來供應鏈多元化，印度、東南亞、新興歐洲、墨西哥及部分南美洲市場的重要性將日益增強。尤其印度製造業持續蓬勃發展，企業高階主管特別認為，印度將在電子零組件、醫藥及醫療機器等供應鏈當中扮演重要角色。

調查顯示，75%受訪者認為，若不重新平衡供應鏈，所面臨的潛在利潤風險將高於重新平衡所衍生的成本。29%的受訪者認為，供應鏈再平衡將有機會降低成本，企業有機會從中受惠；不過，高成本與缺乏執行能力被視為重塑供應鏈的兩大障礙，79%的受訪者選擇將採策略性夥伴模式，51%則將透過併購來執行再平衡供應鏈。

儘管印度、墨西哥以及新興歐洲等市場在全球供應鏈中將日益增強，但這些市場占據全球或區域股票市場指數中，只占很小的權重。

瀚亞投資（新加坡）執行長馬浩德（Bill Maldonado）表示，隨全球供應鏈重新平衡，投資人須意識到新興市場的潛在趨勢與影響，再平衡議題提供新興市場千載難逢的機會，也為投資人提供令人興奮的機會，有望從目前較低的估值中受益。