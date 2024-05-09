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IC設計族群 長線樂觀

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台灣加權指數十年定時定額回測
台灣加權指數十年定時定額回測

根據Lipper資料統計至2024年4月底，以定期定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有一年正報酬機率達72%，平均報酬率13%，持有三年正報酬機率可達100%，平均報酬率為46.8%，而持有五年除正報酬機達100%，長期投資效果顯著。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國上周末公布4月非農就業報告，市場重振降息預期，加上美股科技股財報不確定性消除，台股類股良性輪動持續上揚，技術面偏多，有利多頭格局不變，在外資現貨持續買超下，短期或將高檔震盪走揚，建議透過定時定額主動式台股基金，掌握多頭投資機會。台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）經理人黃鈺民指出，市場預期 Fed 2024年降息恐將落在9月或以後，幅度減少至2碼以內，致美國10年債上升至4.5~4.6%，在Fed立場反覆下，預期短線大盤震盪加劇，以區間盤整格局為主，選股優於選市。台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，預估2024年獲利將顯著成長15~25%。不過，就中長線來看，歷史經驗顯示美國總統選舉當年美股平均漲幅高達10%的水準，此外，到第一次降息前，股市上漲機率高。

黃鈺民表示，即使台股加權指數在歷史新高位置，漲多後震盪難免，但中長多行情可望延續，短線遇較大回檔整理皆是買點。在操作上，IC設計族群長線成長動能相對看好，逢低可優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握後市行情。

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