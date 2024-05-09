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印度基金 雙利多撐盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
近期印度市場受到國際金融市場利空影響而波動，但在強勁的基本面和選舉行情的支持下，影響程度相對較小。統計今年來投信發行的印度股票基金表現，前十名中有六檔基金的績效在一成以上，建議投資人可定期定額布局印度基金。 彭博資訊
近期印度市場受到國際金融市場利空影響而波動，但在強勁的基本面和選舉行情的支持下，影響程度相對較小。統計今年來投信發行的印度股票基金表現，前十名中有六檔基金的績效在一成以上，建議投資人可定期定額布局印度基金。 彭博資訊

近期印度市場受到國際金融市場利空影響而波動，但在強勁的基本面和選舉行情的支持下，影響程度相對較小。統計今年來投信發行的印度股票基金表現，前十名中有六檔基金的績效在一成以上，建議投資人可定期定額布局印度基金。

投信發行印度股票基金表現
投信發行印度股票基金表現

今年來以群益印度中小基金累積漲幅14.6%表現最佳，基金經理人林光佑表示，從經濟數據來看，印度4月製造業PMI初值持平於59.1，續創金融海嘯以來最佳表現，同時已連續34個月都在50上方，穩健成長態勢不變，同期間服務業PMI初值則升至61.7，內需依舊強勁，而貿易逆差也在縮減當中，因此IMF、世界銀行對印度今年GDP成長率原先預估在6%左右，目前皆已上修至7%以上。此外，受到反聖嬰現象影響，預估雨季雨量將高於歷史均值，對股市料將有正面效益。

林光佑指出，在政策方面，現階段印度央行貨幣政策維持靈活寬鬆的立場不變，未來降息時點視雨季和Fed動向而定。此外，由於針對個人和公司的應稅收入，以及商品和服務稅收優於政府預算規劃，有效降低財政赤字占GDP比重，政府亦可將多餘稅收用於投資基建，在投資增加、供應鏈持續轉移下，進一步帶動就業及消費，正面效益遠超乎原先市場預期。故綜合基本面與政策面優勢下，仍看好印度股市表現，近期而言，鑒於印度選舉行情持續發酵中，較不受到國際紛擾，預期短期間中小型股表現較佳。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，市場預估印度企業2024年獲利與2025年獲利分別有17%與15%的雙位數成長，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。外資1~2月小幅調節印股後，3月轉為買超，今年為印度大選年，外資通常更積極買進。

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