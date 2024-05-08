美軟體股搭AI熱 喊衝

美國企業獲利亮眼，股市震盪向上。法人指出，人工智慧（AI）、地緣政治、人口結構等趨勢都將影響經濟及金融市場，投資人可注意軟體相關、傳統能源股等投資機會。

美股S&P 500指數成分股第1財報出色。彭博資訊統計，已公布的企業財報中，企業獲利逾八成優於市場預期，高於長期平均。部分大型科技公司受惠於AI及雲端運算領域的需求強勁，帶領整體美股企業獲利走高。

AI是投資界普遍看多的主題。高盛指出，AI新紀元首先由半導體晶片公司開啟，後續基礎設施接棒，隨後是受惠於AI發展的軟體公司，透過將AI融入產品以提高營收，並帶動生產力提升。

摩根士丹利美國增長基金投資團隊指出，看好軟體業較不受景氣循環所影響，因此投資偏重軟體公司，少布局傳統半導體及硬體。軟體服務具有訂閱等經常性收入、輕資本商業模式、高轉換成本競爭優勢，且目前正處於雲端軟體採用的相對早期階段，滲透機會龐大，將推動整體軟體業營收成長。

美國通貨膨脹頑固，市場一再延後預期美聯準會（Fed）降息時點。貝萊德智庫指出，雖然高利率通常會衝擊投資人對股票的評價，但美股第1季財報遠優於預期，推升美股走強。科技股及AI相關企業持續強勁成長，其他產業也有復甦跡象。

除了AI趨勢以外，貝萊德指出，地緣政治及人口結構變化都值得注意。以地緣政治來說，中東局勢不確定，破壞供應鏈，可能推升油價持續上揚。在邁向低碳經濟轉型的過程中，傳統能源仍扮演重要角色，甚至可作為抵禦地緣政治風險保障。

另外，人口老化是供應端面臨限制的問題之一。在成熟市場，勞動年齡人口持續減少，對生產力及經濟產出造成挑戰。美國等市場的移民數量意外增加，暫時緩解國內勞動力不足的問題，但這種現象需要持續一段時間，才能克服不利的人口趨勢走向。