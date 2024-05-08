永豐醫療多重資產 27日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
醫療股搭配債券遇黑天鵝表現
醫療股搭配債券遇黑天鵝表現

隨著科技持續進步，民眾醫療行為從傳統轉向智慧，看準科技帶動的創新醫療商機，國內外科技大廠紛紛加大醫療領域投資。永豐投信推出聚焦於醫療行為轉變所帶來的「醫療平台、設備、通路」多元投資策略，永豐創新醫療多重資產基金27日開始募集。

永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰指出，即將募集的這檔新基金，瞄準創新醫療產業帶來的投資機會，超前部署「TOP」三大投資契機：

T代表Timing，當升息接近尾聲，通常是經濟成長動能相對趨緩的時候，金融市場震盪也相對較大。此時，醫療照護產業較不受到經濟逆風影響，產業相對穩定，而目前已來到升息尾聲，因此正是布局的好時機。

O代表Opportunities，全球正面臨高齡化、醫療量能短缺、健康意識抬頭及創新科技的突破，醫療需求與日俱增，且透過AI、物聯網等科技打造的數位醫療服務，加快醫療院所效率、服務體驗，相關技術、設備等未來商機值得期待。

P代表Progress，隨著科技持續進化，民眾的醫療行為從傳統走向智慧，產業的商機也由傳統的製藥，轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機，並且在Covid-19疫情的催化下創新醫療服務快速普及，因此民眾醫療行為的轉變，催生創新醫療的新商機。

陳世杰說，近期市場行情受到地緣政治、美國聯準會貨幣政策等因素影響，表現相對震盪，永豐投信透過多重資產投資策略，投資全球具有創新醫療主題概念的有價證券，包含：股票、REITs不動產投資信託受益憑證、債券及ETF等，廣泛參與醫療產業的數位轉型及創新發展機會，為投資人打造分散風險的投資組合。

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