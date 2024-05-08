五檔高股息基金 耀眼

護國神山台積電（2330）股價近日重返800元大關，推升台股行情持續驚驚漲。投信法人表示，近期台股多頭架構不變，伴隨高股息ETF換股潮來臨，資金開始搶搭績優高股息股順風車，建議投資人可以選擇高股息基金，透過主動靈活選股、及超前部署優勢，績效表現值得留意。

高股息績優股重拾資金關愛，成為盤面交投重心。據CMoney最新統計，台股五檔高股息基金受惠於主動選股優勢，今年以來全數績效表現也維持兩位數的正成長表現，另外，從近一個月表現來看，包括野村台灣高股息、新光臺灣高股息、與國泰台灣高股息基金等三檔，投資績效也持續維持正報酬佳績。

新光臺灣高股息基金經理人吳文同表示，台股目前站穩在所有均線之上，多頭架構不變，隨台股第1季財報密集公布，法人預估財報獲利影響股價表現，基本面佳是台股多頭有力靠山，預期季報佳及法說展望正向公司，股價持續具續航力。

另外，5月為國內不少千億級高股息ETF替換新成分股月分，預估不少新納入成分股標的，包括傳產金融等，將持續獲龐大市場買盤挹注，股價將有機會繼續衝高。

野村投信亦表示，5月進入法說會及股利發放高峰，加上有多檔高股息ETF即將換股，高股息個股可望表現相對活潑，近期為高息股絕佳投資時機，可以當作投資組合中的「標配」。

建議選擇精選獲利能力與股息派發能力佳的長期成長趨勢類股，如 AI Server、HPC、半導體先進製程、ASIC/IP、IC設計、散熱、摺疊手機元件、CCL/PCB、低軌道衛星、電子紙等，傳產則以重電、綠能等出口相關類股為投資標的，投資人不妨透過高股息主題的主動操作型台股基金來掌握行情。

吳文同強調，台股中長線格局未變，短期類股良性輪動，電子股聚焦半導體先進製程、先進封裝、矽光子等及AI供應鏈，預估後續仍持續扮演電子長線主流。