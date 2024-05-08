平衡型基金 納核心配置

富蘭克林坦伯頓基金集團公布4月美國經濟儀表板，整體燈號維持在「謹慎」黃燈。資產管理業者表示，今年適逢美國總統選舉年，而過往選舉年的正報酬機率高達八成九，建議投資人布局美股基金或平衡型基金以掌握投資機會。

4月美國經濟儀表板顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、商品、ISM新訂單、卡車運輸、信用利差維持在「謹慎」的黃燈，就業信心、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，但薪資成長從紅燈改善為黃燈。富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，雖然美國通膨可能需要一段時間才能減弱，但前景改善加上美股近期回調，對長期投資人而言是一個機會。儘管史坦普500指數較歷史高點下跌不到5%，但有利的通膨發展可能會觸發股市反彈，可考慮利用回檔建倉。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會近期釋放略微鴿派訊息，帶動各天期殖利率明顯滑落，激勵債市以及對利率敏感度較高的類股上揚，在此環境下，建議可將美國平衡型及複合債券型基金作為核心資產。

對於追求穩定收益的投資人，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，美國利率偏高不全然是壞事，相較2022年升息前，美十年期公債、投等債、非投等債殖利率一度低至約0.5%、2%與4%水位，而今不需承擔非投等債高風險便可收4%~5%公債收益。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，今年逢美總統選舉年，根據Schaeffer's Research統計1948年至今，總統大選年度5~10月期間的美股績效表現，平均報酬率為4.67%，正報酬機率高達89%，優於期中選舉年及非選舉年的63%，在降息預期與大選利多加持，美股中長線看俏。