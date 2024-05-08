美成長股吸金力十足 科技、通訊服務近期受寵

全球對於聯準會降息時程引頸期盼，事實上從歷史數據分析，統計2003年以來，每當美國消費者物價指數（CPI）飆升觸頂回落之後，不論降息與否，美國成長股都能繳出亮眼的漲幅，對應目前美國通膨仍持續回落中，美國成長股再度成為引領全球多頭行情的領頭羊。

境外美股基金績效

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，回顧30年來共發生過四次通膨大幅上升，包括2005年的4.7%、2008年的5.6%、2011年的3.9%、2022年的9.1%，不過這四次通膨見頂後兩年，美股都繳出平均雙位數的亮眼表現，其中代表成長股的羅素1000成長指數，平均漲幅更達22%，明顯優於S&P500的18%；若將時間拉至最近的2023年分析，羅素1000成長指數2023年單年度漲幅高達43%，大幅勝出同期S&P500的26%，反映出成長股在通膨下滑時，更能吸引資金買單，而科技、通訊服務等更是成長股中的資金寵兒。

彭子芸分析，若拿最近一次S&P500指數與BIG7 PLUS（蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟、輝達、特斯拉、博通、AMD、NETFLIX）漲幅比較，可發現2023年以來至今年第1季底，科技股引領美股頻創新高趨勢鮮明，期間S&P500上漲37%，BIG7 PLUS漲幅更是高達133%，特別是全球進入AI時代，搭上AI浪潮的企業獲利持續上升，因此即使股價大漲，本益比仍在相對合理水準。

彭子芸建議，投資人宜聚焦於資訊科技、非核心消費、通訊服務與醫療健護產業，即時布局主流趨勢題材，包括AI人工智慧、糖尿病與減肥藥品商機，以及受惠於觀光復甦動能的跨國金融服務。

富蘭克林高科技基金經理人馬修．摩伯格指出，目前看來降息周期應是遲到，並非不到，聯準會啟動降息後將有助帶動股市估值。目前科技巨頭們手握龐大現金，對抗高利率環境的能力更強，他們不見得需要透過銀行或發行債券來籌資，手上的現金即可支應。