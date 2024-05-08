台股主動式商品 寫佳績

台股4月以來上沖下洗，近一月漲幅1.5%，上下震幅卻接近8%，不少台股基金雖處亂世，依然繳出亮眼成績，績效打敗大盤。統計台股基金、ETF商品近月表現，主動型基金憑藉經理人操盤功力，績效超過被動型ETF，最佳一檔華南永昌台灣環境永續高股息指數基金漲幅甚至達7.4%。

據CMoney統計，近一月台股基金績效表現，以華南永昌台灣環境永續高股息指數基金上漲7.4%表現最佳，復華復華基金上漲6.5%次之，復華全方位基金以5.4%排名第三，野村台灣高股息基金、元大台灣金融基金各以5.3%、5%分居第四、第五。

第六至第十名則以ETF居多，兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF（00921）以4.8%拿下第六，永豐台灣優選入息存股ETF的4.6%排名第七，國泰臺灣低波動股利精選30基金4.3%第八，凱基台灣優選高股息30ETF、元大台灣高股息低波動ETF各為4.2%、3.7%，各列第九、第十。整體來說，前十名績效均超過大盤。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，近一月科技股相繼休息修正，非金電族群相對突出，包括航運、營建、鋼鐵、電機等等皆有優異表現，建議採取均衡布局。

進一步看各產業，半導體類股中長期展望佳，雖短線因台積電法說會後帶來一些消息面波動，但震盪後反而浮現不錯買點；另外值得留意的是，紅海危機非但未解，近期更因地緣政治影響，許多貨櫃船運歐洲線5月1日起運價大漲三至四成，可能連帶影響美國線跟著調升運價，相關產業個股後續仍將密切觀察。近期高股息題材持續火熱，除股利率誘人外，台股指數表現也相當優異，投資人期待股利及資本利雙收。蔣松原表示，目前台股加權指數平均殖利率約3.6%左右，但部分個股股利率遠高於此，預期高股息基金還有一波長多頭可期，建議投資人持續進場。