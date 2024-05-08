台美科技基金 人氣旺

基金平台統計，國人4月逢低定期定額加碼十大基金中，七檔為台股基金，主要為台股科技基金，另外三檔分別為全球科技基金、美國科技基金、美國成長型基金。

4月定期定額加碼最多的基金

「鉅亨買基金」統計，4月平台投資人透過「超底王」機制，在低檔加碼最多的基金依次為路博邁台灣5G股票基金、貝萊德世界科技基金、統一奔騰基金、統一黑馬基金、日盛新台商基金、摩根美國科技基金、野村優質基金、野村高科技基金、安聯台灣科技基金、摩根士丹利美國增長基金。

這十檔基金大都是投資人耳熟能詳的基金，五檔為台美科技基金，時常出現在理財網站熱蒐名單上，中長期績效優異，每月的定期定額金額相當高。以台股基金來說，投信投顧公會統計，在3月，安聯台灣科技基金、統一奔騰基金、統一黑馬基金這三檔基金的定期定額金額都超過1億元。

所謂「超底王」，鉅亨買基金說明，是以每日最新淨值比對過去第10個基金營業日淨值，當淨值下跌觸發投資人自行設定的跌幅（5-99%），當日就可自動執行單筆加碼扣款，且跌幅與加碼金額皆可自訂。因此，在遇到市場急跌時，超底王可更有效捕捉加碼好時機。

鉅亨買基金投資研究部團隊表示，從2000年到今年4月，以跌幅7%觸發超底王自動以2倍金額扣款，在多個全球市場進行回測結果顯示，在印度、美國科技股及台股，超底王的績效尤其出色，報酬率分別達到1,051%、872%及456%。

基金達人指出，定期定額搭配低檔加碼，不但可以加快獲利的時程，且報酬率也更可觀。不過，選擇定期定額標的時，最好布局長期看好且震盪向上的市場，才能更有效率累積資產。

以台股來說，路博邁投信台灣研究團隊主管侯明孝指出，半導體及AI需求強勁，將拉動台股邁向下一個上升循環。目前台股評價雖然以歷史來看並不算便宜，但若以今、明兩年科技股獲利、股東權益報酬率可望加速回升的情況下，科技股評價與估值仍有成長空間。美股的長線成長動能同樣強大，由最近美股企業獲利超出預期可見一斑。國泰投顧指出，美國聯準會（Fed）降息趨勢不變，目前正值基準利率可望反轉向下且資金較寬鬆的環境，企業獲利也穩健向上，都將持續支撐美股。