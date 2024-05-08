富坦穩定月收益基金 抗震

4月科技股回檔逾5%，11大類股僅公用事業逆勢收紅，截至目前為止，約八成已公布財報的美國企業平均獲利成長近5%，法人認為，第1季可能是全年獲利低谷，接下來至年底將朝兩成獲利成長靠攏，但亞馬遜等五大科技巨頭到第4季獲利成長卻可能下滑，從目前的約六成降至不到兩成，與其他495家獲利成長17.3%差距僅2.5個百分點。

投資專家提醒，科技巨頭優勢快速下滑，可能刺激類股加快輪動。過去重押大型科技權值股的投資人應留意。

根據境外基金觀測站3月淨申購前三名的境外平衡型基金，分別為安聯收益成長基金、富坦穩定月收益基金與駿利平衡基金，過去一個月，三檔中僅富坦穩定月收益基金有0.4%的正報酬表現，近兩個月也以3.4%報酬表現領先。

銀行財富管理中心分析，駿利平衡基金的股票部位達六成左右，前十大投資標的比重就占了近半，其中科技七雄便持有六檔，安聯收益成長基金的股票部位（包含混合資產）占逾六成，前十大投資標的相對較分散約占13%，當中科技七雄有四檔，在科技股回檔時跌幅較明顯。

反觀富坦穩定月收益基金則是股票部位（包含混合資產）略超過四成，前十大投資標的也是較分散的13%，不過股票僅占五檔，且主要是能源、公用事業與醫療產業，而能源與公用事業在近兩個月表現亮眼，有8~10%的報酬率，是貢獻穩定月收益基金績效突出的原因之一，雖然科技股也是該基金的第一大股票產業，不過，經理團隊並不追逐高價股，反倒是布局像是台積電、高通與甲骨文等相對較傳統但也具備AI與雲端技術利基的標的。而拉長時間來看，富坦穩定月收益基金的表現也較為穩定，近三年表現優於均值，且波動風險最低、僅8.1%。

銀行財富管理中心建議，美國科技股在近兩個月明顯走弱，主要在於評價面過貴及市場已賦予過高的期待，不過類股輪動取而代之反而是好事，有利於漲勢的繼續延續，投資人正可利用此機會調節手中過於集中的持股，以利在類股輪動中掌握機會、控制波動。