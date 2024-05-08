九檔債券受益人數躍進

雖然近期美國通膨數據下降不如預期，市場因調整降息時間點而波動，鑒於聯準會（Fed）主席也表示不太可能再升息，且下半年啟動降息預期仍高，吸引投資人布局債市行情。近三個月來，共有九檔債券ETF受益人數增逾萬人，且都為長天期債券ETF。

統計顯示，群益ESG投等債20+近三月受益人數大增近9.5萬人；國泰20年美債排行第二，增加6.4萬人，以及元大美債20年排名第三，人數增加近6.2萬人。另外，國泰20年美債今年以來已追募六次，最新200億元額度將於5月9日開始銷售。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，最新FOMC會議決定維持利率不變，降息時間點則需視通膨回落狀況而定，但隨聯準會年內仍具降息可能性，加上經濟與地緣政治前景具有不確定性，資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐。