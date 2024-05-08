全天候型債券 提高勝率

美國聯準會（Fed）降息時點不確定，金融市場跟著起伏。法人指出，不論Fed何時降息，高利率環境仍將維持一段時期，投資人可以多元尋求收益，也可透過全方位投資的債券基金，以捕捉各類債券的投資機會。

瑞士百達資產管理指出，儘管美國通貨膨脹放緩速度不如預期，但美國公債仍具有投資價值，因為短期利率已回升至周期的高點。尤其是美國抗通膨債券，百達仍維持加碼，因為美國10年期抗通膨債殖利率（2.2%）再次接近實質經濟成長率（2.3%），這是2008年金融海嘯以來首次。

百達看好美國高評級債，因為受益於經濟成長溫和及通膨環境。此外，短天期非投資等級債具有超額報酬潛力，且收益水準仍具有吸引力，也是百達看好的資產類別。不過，Fed延後降息支撐強勢美元，因此百達對新興市場當地貨幣債券的配置從加碼調整為中性。

貝萊德智庫則指出，在高利率環境下，債券提供的收益力與緩衝力全面提升。貝萊德持續看多短天期債券所提供的收益機會，因為利率將長時間保持在高點。新興市場強勢貨幣債的評價面也較有吸引力。

路博邁投信總經理黃忠雄表示，與其不斷猜測Fed降息的時間點與幅度，不如選擇一檔操作有彈性、可因應各種時空環境的全天候型債券基金。這類型基金具備夠多元的投資工具，不論是升息或降息環境，都能持續追求收益。

以路博邁NB策略收益基金為例，目前以機構房貸抵押債（MBS）占大宗，比重約五成。投資團隊認為，美國MBS的債信幾乎等同美國公債，不僅違約疑慮極低，且MBS的殖利率更高。投資人在不必承擔較高風險的情況下，可享有更高的殖利率回報。

另外，路博邁NB策略收益基金存續期範圍介於2至8年，投資團隊會迅速調整存續期，以因應利率大幅波動。例如，以較低的存續期，應對大幅升息的預期，並在利率攀升見頂、反轉向下的機率增加時，調高存續期。投資團隊在必要時，會使用相對應的衍生性金融工具進行避險，以降低利率、匯率、違約率變化的潛在波動風險。