電動車ETF 續航力強

全球電動車領導品牌特斯拉執行長馬斯克在最近一次法說會宣布，最快將在2025年推出平價車款，引發市場關注。加上此次法說會提供自駕計程車Robotaxi、完全自動駕駛的相關細節，使得特斯拉股價在法說會後強勁反彈，今年來電動車相關ETF績效表現亮眼，投資人可伺機布局。

電動車技術近年發展迅速，續航力不斷擴增，各項基礎建設以及法規也陸續到位，正式進入規模經濟的成長期，未來產業展望看好，主要品牌間的競爭持續白熱化。

統整國內四檔電動車ETF，持有特斯拉的有兩檔，分別是富邦未來車（00895）以及國泰智能電動車，兩者今年來均有繳出雙位數報酬率，其中富邦未來車漲幅更是達到24.9%，是排除正2 ETF後，今年來表現最強的ETF。在後續特斯拉重回成長軌道後，有望進一步推升股價。

富邦未來車ETF經理人王素珍表示，電動車產業在2023年受到來自關鍵金屬漲價以及晶片短缺的壓力，使得國際間為了爭搶原物料而組成跨國同盟互別苗頭。

不過隨著供應鏈在2024年回穩，來自上游的壓力逐步緩解，預估今年電動車在成本面及價格面都將回穩，滲透率持續上升，而美國、歐洲以及中國的市場擴展是電動車產業的主要增長動能。目前基礎建設及供應鏈均未見波瀾，有望降低未來終端的銷售價格，提高整體市場的占有率。

國泰全球智能電動車ETF經理人游凱卉指出，電動車與潔淨能源話題持續火熱，本次特斯拉將在2025年推出平價車款的消息一釋出，投資人普遍看好隨著市場需求的擴大，將有助於電動車上中下游供應鏈受惠。