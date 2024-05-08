生技基金 績效紅不讓

隨著聯準會（Fed）主席鮑爾釋出利率鴿派訊號，生物科技產業再度出現大幅反彈。統計近一周產業型基金績效前十強，生技相關基金占六席之多，摩根基因治療、百達生物科技等甚至單周大漲超過7%。

百達投顧表示，生技產業因為仰賴大量資金投入，故利率敏感度也較高，特別是中小型股；在利率相對寬鬆環境下，生技併購題材發生可能性隨之提升，投資人可提前透過生技基金卡位。

NBI指數從4月18日低點反彈至今，幅度達7.7%。其中疫苗指標個股莫德納發布財報後，股價明顯轉強，本月2日單日即大漲13%；另一市場重點關注的「減肥藥」則保持強勁動能，領頭羊諾和諾德（Novo Nordisk）、禮來藥廠（Eli Lilly）均繳出亮眼財報，而包含安進（Amgen）等潛在競爭者也正加速減肥藥領域的投資。

根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數以及NBI生技指數三年都能取得不錯的成果，平均漲幅分別達20.2%、24.95%，正報酬機率均超過八成，此外，投資人也可藉由美國平衡型基金為核心並搭配定期定額投資生技基金來打造攻守兼備的投資組合。

富蘭克林證券投顧表示，科技股和生技股的波動度通常因聚焦在特定領域而較高，投資人不易抓到節奏，可能錯失投資時機，但長期來看，生技股則擁有人口高齡化以及隨之而來的龐大醫療支出加持，投資人與其單筆投資，不妨以「定期定額」且「長線投資」方式布局。