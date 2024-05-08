越股犀利 長線有看頭

近期越股跟隨國際股市走高，外資法人買盤湧入，帶動投資情緒趨於積極。法人建議，伺機布局越南科技基金，可定期定額持續買進，掌握長線契機。

根據越南統計總局的報告，2024年前4個月，全國社會消費品零售總額及消費服務收入約2,062.3兆越南盾，較去年同期成長8.5%，內需成長動能穩步成長中。

越南基金／ETF績效表現

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股近期氣勢漸強，呈現穩步向上格局，且氣勢蔓延至各產業，反映市場對於經濟復甦的預期，在新興亞洲中表現最為犀利，截至5月6日，今年以來至今胡志明指數已漲9.8%。

越南官方將於本周五（10日）將發布4月貿易數據，市場推估4月份進出口預計將年增10.6%和19.9%，皆可望呈現雙位數增長，並連續 23個月達到貿易順差。

日盛越南機會基金研究團隊分析，越南央行已將14天逆回購利率從先前的4.0%上調至年利率4.25%，顯示其欲採漸進方式慎防全球美元到年底走強、保護越南盾匯率。市場維持越南股市緩步盤堅看法，投資人的信心也因此將逐步恢復。

從經濟角度來看，越南第1季已度過自底部翻揚時期，預計今年和2025年的GDP成長率分別為6.1%和6.7%，出口成長更將分別高達9%與12%，關鍵驅動因素將是電腦和電子產業以及汽車。外國直接投資持續強勁，官方政策上也注重吸引先進科技公司和新能源相關的長線投資。

張晨瑋補充，以越南統計總局資料來看，今年1月至4月越南外國直接投資（FDI）估計為62.8億美元，年增率達7.4%，新開工資金也增長73.2%，相比過去五年來累積前四月最高金額，其中加工製造業投資金額最大，達49.3億美元，其次是房地產，將為越南帶來新的投資、出口機會，可望持續挹注越南後市成長動能。

日盛越南機會基金研究團隊指出，投資人情緒近期逐漸穩定，從而推動胡志明指數重拾漲勢。

後續投資人及市場將會聚焦於越南當地和美股科技巨頭的財報，美股科技巨頭或將決定市場的風險偏好及估值延續。而越南上市公司的財報，尤其是對今年的展望，更將驗證市場對其復甦的期望，目前預計11大類股中至少有五大類股在今年呈現雙位數的成長，並追蹤優質族群後市表現。