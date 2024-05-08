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美科技基金 定期定額買

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
受惠油價上漲與AI議題發酵等助攻，市場特別看好美國能源與科技類股。 （路透）
受惠油價上漲與AI議題發酵等助攻，市場特別看好美國能源與科技類股。 （路透）

美國S&P500指數企業陸續公布2024年第1季財報，結果顯示獲利持續回升且雲端業者正積極導入AI發展。法人表示，儘管聯準會降息時程可能延後至9月甚至第4季，但市場依舊看多美股後市，尤其受惠於油價上漲與AI議題發酵等助攻下，特別看好美國能源與科技類股，建議投資人可定期定額布局美國科技類型基金。

根據高盛統計，截至5月3日，S&P500指數中已有401家公司發布第1季財報，財報優於預期的比率達75%，其中必需性消費、健康醫療、及資訊科技等三大產業優於預期比率皆高達85%。

受惠於亮眼的財報與強勁的資本支出展望，摩根士丹利上調美國四大雲端業者（微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜）的雲端銷售年增率，預計從2023年的19%攀升至22%；同時，也上調全球十大雲端業者（不含亞馬遜）2024年的雲端資本支出年增率，自26%上調至44%。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，目前市場預估，美股企業今年與明年的獲利分別將有9%與13%的年增率，觀察今年各季度獲利預測，第1季的年增率處低點後就會逐季上升。原先市場擔心，若聯準會遲遲不降息，美股本益比將會呈現收縮態勢，所幸美股財報預期亮眼，若聯準會有更明確的鴿派論調，對股市而言會是加分。

林元平說，2024年GTC活動之後，投資人觀念開始改變，包括數據中心AI加速器的潛在市場規模可能比市場預估來得大；產業面更加相信生成式AI重要性，並藉由它提升內部工作效率，再進行產品差異化。在強勁需求下，AI的硬體製造商獲利增長的持續性可望優於市場預期。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，AI商機席捲全球，就AI相關科技概念股來看，除晶片公司值得關注，其他參與AI發展所需的科技供應鏈也具備投資價值，包括半導體設備供應商、資料中心、雲端軟體等。

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