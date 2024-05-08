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專家解析 美股5月賣股效應不明顯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

進入美股傳統「5月賣股（Sell in May）」季節，但眼見近來股市看回不回，美股投資人是否還要逢高獲利了結？「安啦！」資產管理業者分析過去十年各月份美股表現指出，美股5月賣股效應並不明顯，加上4月美股修正已先行釋放部分賣壓，建議投資人無需過度擔憂美股後市表現。

富蘭克林證券投顧追蹤過去十年美股表現，發現僅有2019年因適逢美中貿易戰可能引發經濟衰退擔憂，導致該年5月出現下跌，其餘年度5月都收紅，過去十年平均漲幅達0.9%，收紅機率達90%，6月每股平均也有1.13%漲幅，5月賣股效應對股市影響不大。

5月以來股債市反彈，主因聯準會最新會後聲明表示，因抗通膨缺乏更多進展，必須對降息保持耐心，但也透過縮減每月量化緊縮規模，以降低高利率環境對經濟和金融市場的衝擊；另美國各項就業數據亦顯示緊俏情況已有改善，重燃市場對聯準會降息預期。富蘭克林證券投顧認為，預期未來市場仍將隨消息面擺動，在基本面仍具韌性、聯準會終將轉為寬鬆的環境下，看好美股將以健康的類股輪動上演震盪走堅的多頭行情。

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