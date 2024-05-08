台股基金績效 領先大盤

台股自3月下旬站上2萬點大關後，波動幅度加大、類股輪動快速，不過今年來績效居前的主動式操作台股基金，同步跟上市場脈動轉換持股布局，第2季以來表現仍優於台股大盤。

據CMoney統計，Q2以來非電子產業相對突出，營建類漲逾三成最亮眼，其他運輸、鋼鐵、金融及電機等類股，同期漲幅皆優於大盤約1%漲幅；權重最高的電子類不漲反跌，引領多頭的電子零組件、電腦及周邊設備跌幅達2%-4%敬陪末座。

觀察Q2以來表現優於大盤的台股基金最新持股，前十大持股不再是電子股天下，除了AI受惠概念股，納入電機機械、建材營建、航運、鋼鐵等具業績表現的個股，或金融等非電子產業殖利率概念題材。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，有鑑於消費性電子復甦力道不若AI強勢，目前電子股布局專注AI應用受惠的先進製程及上游半導體供應鏈，此外，因應大盤創高後拉回整理，搭配金融等高股息概念及傳統產業復甦題材，掌握電子淡季下的類股資金輪動投資機會。

復華高成長基金經理人羅淮億指出，能源轉型與AI設備的建置將驅動電力需求，加以國家政策支持，持續看好重電產業成長趨勢。此外，因地緣政治衝突升溫，帶動原物料價格漲勢，也可留意帶來的相關投資機會。

合庫台灣基金投資團隊分析，台股中長期展望持續樂觀，建議投資人分批布局台股基金，掌握行情上漲契機。