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七檔商品股價創今年新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

伴隨上市櫃公司陸續宣布配息及股東會旺季將屆，台股昨（6）日大漲192點，收在20,523點，高股息ETF成分股如緯創、廣達、緯穎與鴻海、中信金等股價也隨之走高，帶動七檔高股息ETF收盤價改寫今年來新高。

根據臺灣證券交易所資料，昨日創下今年以來股價新高的台股高股息ETF共有七檔，包含大華優利高填息30、復華富時高息低波、國泰股利精選30、元大台灣高息低波、凱基優選高股息30、永豐優息存股及台新永續高息中小 。

展望台股後市，大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值與全球同產業相比，仍具有吸引力，因此對台股的後市發展持正面態度。此外，自去年第4季以來，在企業估值和獲利改善的推動下，資金開始流入非科技業，讓大盤指數呈顯健康的板塊輪動。展望後市，持續看好人工智慧、消費性電子產品和零件，建議從估值與獲利改善的角度挑選部分非科技產業。或是利用ETF做好分散布局，掌握不同產業間的輪動機會。

根據大華銀投信官網資料，大華優利高填息30ETF規模已經突破200億元，郭修誠表示，大華優利高填息30ETF除了高股息的篩選外，同時於指數成分股篩選方式中，將「過去至多15次」的填息紀錄納入考量，為投資人挑選出具有高股息加上高填息的30檔成分股，強調「有填息，才是真正有出息。」

凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，台股目前本益比來到歷史相對高點17.54倍，股價高檔震盪機率高，本益比已相對高檔，台股未來12月現金殖利率下滑到2.98%，市值前300大企業、殖利率超過5%者，不到100家，投資人宜納入低波動跟高品質因子考量，在資金輪動高檔震盪格局持盈保泰。

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