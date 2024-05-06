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外資買亞股 最愛台灣

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資在新興亞洲主要股市買賣超
外資在新興亞洲主要股市買賣超

資金重回北亞，外資上周對台股買超10.9億美元最多，其次是南韓的4.7億美元；賣超則以菲律賓的2.9億美元最重，其次是印尼的1.9億美元。亞股上周普遍收紅，以印尼漲1.3%最強，其次是台股的1%，只有菲律賓收黑，小跌0.2%。

今年以來，外資對新興亞股買超以南韓139.7億美元最多，接著是印尼的4.6億美元；賣超則以泰國的19.2億美元最重，再來是越南的5.3億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲14.4%最強，再來是馬來西亞及越南的9.8%，但泰國跌3.2%最弱。

外資回流印度。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度景氣擴張態勢不變，製造業與服務業採購經理人指數（PMI）雙雙寫下擴張的歷史最長紀錄，預估今、明年的經濟成長率也繼續領漲全球主要經濟體。此外，印度核心通膨年增率已低於央行4%的目標。基本面及政策題材強勢支持，印度股市前景持續看多。

台股站穩2萬點，周線連二紅，外資今年來對台股賣超金額縮減。PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，美國科技股財報有利於台股後續多方動能，尤其是人工智慧（AI）科技創新帶動的獲利成長動能強勁，台股相關供應鏈也能同樣受惠。輝達22日財報將是市場關注焦點，也將牽動台股投資情緒。

不過，安聯投信台股團隊提醒，科技業進入淡季，營收動能不強，加上市場持續反映復甦成長不如預期及美國聯準會（Fed）降息腳步延後，預計近期盤勢仍將處於大箱型整理格局。接下來或可留意在6月台北電腦展中相關題材，有機會帶動市場樂觀情緒。

越南股市重拾漲勢，不畏外資賣超。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，近期匯率面、政治面等負面消息大致已在前波修正中逐步反映，越南股市穩步上漲，流動性也提升，市場情緒漸趨穩定。預期在經濟持續復甦激勵下，股市前進動能可期。

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