固定收益型 美債搶鏡

過去一周，整體固定收益型ETF淨流入70.1億美元，主要為美國市場獲54.7億美元資金淨流入，全球與新興市場分別獲9.2億與1.0億美元資金淨流入，但歐洲與新興當地債則分別遭0.1億、1.9億美元淨流出。

就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得48.6億美元淨流入，非投資級債ETF也有6.3億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，聯準會主席鮑爾最新評論緩解部分投資人對於該行需要再升息的擔憂，市場認為回到升息軌道的機率很低，雖然未來整個降息循環可能很短且幅度不深，但評估今年度降息一次或兩次應是合理的，此時建議採取不短不長的中天期債的利率曝險策略，順應趨勢已定但中間波折難免的債市長多行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國經濟仍屬強韌，因此支持聯準會不急於降息，不過利率維持於偏高水位對投資不全然是壞事，尤其是對追求收益的投資人而言，反而增添投資機會，相較於2022年升息前，美國十年期公債、投資級債與非投資級債的殖利率曾一度低至約0.5%、2%與4%水位，反觀現今不需要承擔非投資級債的高風險便已可收取4~5%的公債收益。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶分析，短年期債券因存續期較短，受到市場上利率變化影響較小，資產波動度也有望較低。在美國主要債券資產中，非投資級債目前平均收益率約為8%，與股票相較具下檔保護。