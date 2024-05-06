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六檔台股商品收盤創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
6日收盤價創新高的台股ETF
6日收盤價創新高的台股ETF

台股昨（6）日最火熱的話題，莫過於大牛股鴻海價量俱揚，單日大漲7.37%，寫下16年來新高價，輔以中信金、華南金等金融股助攻，推升台股上漲193點，收在20,523點；凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波等六檔台股ETF更是領先大盤改寫新高價。

觀察58檔台股ETF表現，共有六檔收盤價同步寫下掛牌以來新高，其中，五檔是高股息商品，包含元大台灣高息低波、復華富時高息低波、凱基優選高股息30、大華優利高填息30以及台新永續高息中小；一檔類大盤型則是兆豐龍頭等權重。

在觀察這六檔ETF今年以來含息價格漲幅，凱基優選高股息30在鴻海、中信金、統一等貢獻下，漲幅突破兩成、達到21.1%，表現最突出；鎖定中小型高息股的台新永續高息中小也有15.1%，惟成立時間尚未滿一年。

凱基優選高股息30經理人施政廷表示，台股5月企業獲利可望延續3、4月的上修態勢，2024年企業獲利可望成長21%，2025年可望成長18%，有助支撐台股表現；但台股目前本益比來到歷史相對高點17.54倍，股價高檔震盪機率高。

台股未來12月現金殖利率下滑到2.98%，市值前300大企業、殖利率超過5%者，不到100家，因此建議投資人著眼總報酬取代追求純粹高股息，並納入低波動跟高品質因子考量，因應資金加速輪動，更有機會在高檔震盪格局持盈保泰。

兆豐投信指出，在台股產業類股輪動快速的背景下，兆豐龍頭等權重採用等權重投資機制，在台股龍頭產業中挑選出33檔成分股，平均布局於具備成長動能的各產業龍頭，掌握產業龍頭公司的上漲機會，若遇到產業下跌時也能分散風險，有機會取得較佳的報酬。建議長期投資配置，相對適合偏好全產業配置、結合有金融及傳產題材，或相對穩健與初入市場的投資人，可以當作投資組合中的「標配」。

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