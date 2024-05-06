多重資產基金 穩穩賺

儘管全球經濟展現韌性，維持穩定成長步伐，不過，在貨幣政策與國際地緣政治等不確定因素干擾下，投資難度有增無減。投信法人建議，穩健型投資人可透過股債兼具的多重資產基金來因應，減緩投資組合波動，並掌握股債資產輪動契機，以及廣納收益來源。

根據最新公布聯準會FOMC會議結果，雖未來升息機會大幅降低，但降息啟動的時間仍須待通膨回落，也意味著利率將維持在目前的高水準再長一點時間，考驗投資人的股債資產配置能力，不少投資人選擇將難題交給專業基金經理人。

投信發行多重資產基金績效 圖／經濟日報提供

觀察投信發行的多重資產基金表現，以規模較大、超過40億元的產品來看，共計有九檔，在近三月和今年來都繳出正報酬，以今年來表現來看，表現最佳的是群益潛力收益多重資產基金，累積報酬為10.4%，也是九檔產品中唯一一檔報酬突破雙位數的基金，而野村多元收益多重資產基金和柏瑞ESG量化多重資產基金則分別以6.4%和5.7%位居第二與第三。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，短期來看，部分主要股市先前波段漲幅已大，技術面難免面臨獲利調節壓力，加上聯準會降息時間遞延，中東地緣政治紛擾未解，且企業財報及營運展望也需時間觀察消化，不排除金融市場將整理一段時間，建議投資人不妨透過多重資產策略來因應。股市方面，可尋求有韌性需求、成長性較佳、企業體質穩健的產業與企業來布局，包括科技、醫藥、必須消費等可留意，固收資產則可持續關注非投資等級債表現。

柏瑞投信表示，柏瑞ESG量化多重資產基金主要投資於全球符合ESG概念的企業，透過投資等級債、非投資等級債與股票等多重資產，兼顧全球資本增值和收益機會；透過大量數據多因子分析、由下而上尋找個別資產投資機會，有紀律的執行布局配置與風險控管，以期達到長期較佳的風險報酬結果。

除多重資產型基金外，對於此時不知挑選長債或短債的債券投資人，不少資產管理業者建議透過複合債布局。富蘭克林證券投顧指出，目前各債券殖利率多已攀高，藉由專業經理人精選收益複合債，可網羅各債市罕見的收益行情；隨著目前主要股市多攀至高檔，高品質債應可再扮演平衡股票風險的最佳利器，建議交由專業經理團隊的主動管理，精準分享各類債券機會。