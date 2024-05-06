全球市場觀測站／陸港股回溫 資金轉進

上周金融市場關注聯準會利率會議，聯準會如市場預期地維持利率不變，主席鮑爾鷹中透鴿的談話紓解市場恐將升息的焦慮，股市震盪走高，債市也因公債殖利率自高檔回落而出現反彈。展望主要股市，法人認為，陸股後市值得留意。

野村投信表示，由於通膨數據未顯示明確下降走勢，聯準會官員沒有足夠信心採取降息措施，降息時程確定將會延後，不過，鮑爾指出不考慮再度升息，另外，聯準會也自6月起放緩量化緊縮（QT）步伐，將目前每月減持600億美元公債的上限，放慢至250億美元，一定程度緩解貨幣市場利率的潛在壓力。由於聯準會鷹中帶鴿的態度，市場擔憂情緒降低，股市震盪走高。

在主要股市中，香港股市近期表現亮眼，香港恒生指數上周漲幅逾5%，近一季漲幅超過15%，陸股雖因五一長假休市，但近一季表現亦不遑多讓。野村投信指出，中國經濟有逐漸走出谷底跡象，中國4月官方製造業採購經理人指數（PMI）為50.4，連續二個月擴張，4月財新製造業PMI也從前月51.1上升至51.4。日前瑞銀集團（UBS）罕見將中國股市評級調升至「增持」，也調升港股的評級，隨著近期美、日、台等具AI概念的股市震盪整理，投資人持股水位低、估值位於低檔的陸股與港股開始受到投資人留意，部分資金開始轉進。

從近期經濟數據看來，中國製造業及服務業PMI都已落底回升，企業獲利回升，多數基本面數字都已經看到底部，未來可關注幾個重點產業，包括資源類股、實質獲益AI發展、估值低且重回增長的類股，中長期應以消費信心復甦及具有出口競爭力的行業為主。

債市方面，先前美債殖利率反彈也多已反映延後降息的影響，上周美債殖利率自高檔回落，投資級債券出現反彈。目前美國投資級公司債指數的到期殖利率為5.6%，即使美國降息時程延後，此時進場可參與殖利率位於高檔的收益，未來美國步入降息循環，也有獲得債券價格上漲的資本利得機會。