錢進海外 美股基金受寵

今年來，美股延續去年以來的漲勢，主要指數在創歷史新高之後持續高檔震盪。資金流向顯示，國人前進海外時，布局標的仍聚焦美股基金，搭配日本及中國大陸基金。

美股今年以來波動幅度雖擴大，但主要指數仍震盪走高，加上市場預期

美國聯準會（Fed）將降息，都拉抬相關基金績效及買氣。統計顯示，在第1季熱銷前十大境外股票基金中，美股基金占五名；另外五檔基金，包括三檔美股比重較高的全球股票基金、一檔日股基金、一檔陸股基金。

境外基金資訊觀測站統計，在今年第1季，前四名暢銷基金清一色是美股基金，以摩根美國基金單月淨申購金額134.6億元最高，為淨銷售冠軍。這檔基金同時布局成長及價值股，一年來上漲近四成。第1季銷售亞軍為摩根美國企業成長基金，單季進帳110.2億元，一年來大漲46%，在同型基金中名列前茅。

第1季熱銷季軍為摩根美國智選基金的90億美元，第四名為安聯美國多元投資風格股票基金的46.8億元，今年來分別上漲32%、35%。這些基金名稱不一，但資訊科技股比重都最高，也都受惠於美股這波科技股漲勢。

另外，貝萊德全球智慧數據股票入息基金、安聯全球多元投資風格股票基金第1季吸金都超過20億元，美股比重分別占61%、76%，資訊科技股比重也都超過20%。摩根環球醫療科技基金雖然是醫療基金，但北美比重高達77%。

在第1季前十大熱賣基金中，只兩檔非美股標的，即野村日本策略價值、富達中國聚焦，單季分別進帳32、20億元。第十名PIMCO美股增益，雖名為美股，但非直接投資股票，是布局股票指數期貨等工具，以追求打敗S&P 500指數的報酬。