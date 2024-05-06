錢進海外 美股基金受寵

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

今年來，美股延續去年以來的漲勢，主要指數在創歷史新高之後持續高檔震盪。資金流向顯示，國人前進海外時，布局標的仍聚焦美股基金，搭配日本及中國大陸基金。

美股今年以來波動幅度雖擴大，但主要指數仍震盪走高，加上市場預期

美國聯準會（Fed）將降息，都拉抬相關基金績效及買氣。統計顯示，在第1季熱銷前十大境外股票基金中，美股基金占五名；另外五檔基金，包括三檔美股比重較高的全球股票基金、一檔日股基金、一檔陸股基金。

境外基金資訊觀測站統計，在今年第1季，前四名暢銷基金清一色是美股基金，以摩根美國基金單月淨申購金額134.6億元最高，為淨銷售冠軍。這檔基金同時布局成長及價值股，一年來上漲近四成。第1季銷售亞軍為摩根美國企業成長基金，單季進帳110.2億元，一年來大漲46%，在同型基金中名列前茅。

第1季熱銷季軍為摩根美國智選基金的90億美元，第四名為安聯美國多元投資風格股票基金的46.8億元，今年來分別上漲32%、35%。這些基金名稱不一，但資訊科技股比重都最高，也都受惠於美股這波科技股漲勢。

另外，貝萊德全球智慧數據股票入息基金、安聯全球多元投資風格股票基金第1季吸金都超過20億元，美股比重分別占61%、76%，資訊科技股比重也都超過20%。摩根環球醫療科技基金雖然是醫療基金，但北美比重高達77%。

在第1季前十大熱賣基金中，只兩檔非美股標的，即野村日本策略價值、富達中國聚焦，單季分別進帳32、20億元。第十名PIMCO美股增益，雖名為美股，但非直接投資股票，是布局股票指數期貨等工具，以追求打敗S&P 500指數的報酬。

美國聯準會 美股 股票

延伸閱讀

美AI科技股強勁 法人：支撐台股反彈動能

高殖利率金融股投信加碼 跟進外資買盤布局

高股息ETF一定是優於金融股的選擇！專家：00878配息穩定…產業如何輪動都有機會受惠

00941原本資優生但近一個月被殺到臉綠綠！ ETF除定期定額還有「這招」

相關新聞

多重資產基金 穩穩賺

儘管全球經濟展現韌性，維持穩定成長步伐，不過，在貨幣政策與國際地緣政治等不確定因素干擾下，投資難度有增無減。投信法人建議...

全球市場觀測站／陸港股回溫 資金轉進

上周金融市場關注聯準會利率會議，聯準會如市場預期地維持利率不變，主席鮑爾鷹中透鴿的談話紓解市場恐將升息的焦慮，股市震盪走...

錢進海外 美股基金受寵

今年來，美股延續去年以來的漲勢，主要指數在創歷史新高之後持續高檔震盪。資金流向顯示，國人前進海外時，布局標的仍聚焦美股基...

台股基金 績效夠利

聯準會（Fed）主席鮑爾5月FOMC會後記者會談話，有助市場氛圍轉趨樂觀。台股第1季財報密集公布，多數企業繳出亮眼的第1...

基金當次配息率 應為投資人參考指標

金管會今年1月要求投信業者，6月後發行基金將全面禁止揭露「年化配息率」。綜合投信法人觀點，除了新制度立意良善、避免誤導投...

基金特蒐／富蘭克林高科技 搶眼

富蘭克林高科技基金掌握創新的投資機會，自成立以來（至2024年3月底）基金累積績效高達21,155%，年化報酬率約10%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。