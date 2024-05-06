聯準會（Fed）主席鮑爾5月FOMC會後記者會談話，有助市場氛圍轉趨樂觀。台股第1季財報密集公布，多數企業繳出亮眼的第1季成績，由於基本面強勁，加上經濟面回溫，中長期資本市場表現無須看淡，台股基金近一季績效表現亮眼，法人建議可定期定額布局。

日盛投信台股投資研究團隊表示，後續降息時間點依舊取決於經濟與通膨數據，惟整合本次FOMC會議可見市場最擔憂的升息應將已排除在選項之外，暫時消弭市場擔憂，並保留降息彈性與可能，目前市場預期年底前仍將有1碼降息空間，使中長期多頭仍具相對寬鬆的流動性支撐。

國內台股基金一般型績效 圖／經濟日報提供

日盛投信台股投資研究團隊指出，台灣第1季GDP年增達6.5%，遠優於2月主計處預估的5.9%，當中民間消費依然維持強勁復甦，年增4.1%，商品服務輸出在AI帶動下拉貨動能更顯擴張，年增達10.2%，進口也因為去庫存接近尾端，設備和備料的購置已逐漸落底，年增為2.1%，結束六季的衰退。此外，台灣4月PMI為49.4，創2023年2月以來最高，新訂單和生產回歸擴張，經濟面可望提供股市有效支撐力。

日盛投信台股投資研究團隊分析，預計通膨在今年全年都將維持較預期偏高水準，可支配所得無法大幅成長的前提下，僅AI伺服器採購較佳，消費型電子2025年較有機會，基本面預期仍是底部已過，且今年持續緩步回溫，2025年進入復甦循環的論調，產業焦點仍以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為觀察核心。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，近期因美國科技龍頭財報報佳音，帶動逢低資金回流台股，大盤重回2萬點大關，預估AI應用等較具成長性題材個股，仍是盤面主流，若遇市場震盪可留意先進製程、高速運算等領域，同時看好大廠自製AI晶片的趨勢，也有利代工及矽智財族群表現空間。另外隨總體經濟復甦，可布局基期相對較低的傳統產業及具殖利率題材個股。