債券投資 短打長抱都好

美國聯準會1日決議利率「連六凍」，市場認為首次降息時間點可能延後至9月甚至第4季，今年可能只有一次降息機會。法人表示，儘管將延遲降息，還是會降息，債市殖利率再上揚空間小，債券投資人短線可搶息，長線則有機會賺資本利得。

對於不想猜測何時降息的投資人，投信法人則建議不妨透過平衡型基金靈活布局於股票和債券基金，掌握多元獲利契機。

未來聯準會利率政策會議預測

聯準會最新會議如期維持聯邦基金利率目標區間於5.25%~5.5%不變，主席鮑爾最新談話指出，近期通膨數據未帶來更大信心，將按兵不動，直到通膨情勢改變；並排除6月降息的可能性，下一步不太可能是升息。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，聯準會主席鮑爾多次重申政策利率已達峰值，加上美國財政部也預計未來幾季無須增加發債規模，供應面將為債市提供喘息機會，因此預估美國公債殖利率大幅上行風險有限。對債券投資人而言，在景氣和通膨走緩下，未來貨幣政策方向與投資環境較為確定，有利於累積收益，且信用債前景相對更取決於美國經濟狀況，而非量化緊縮步伐或聯準會行動展望的波動。目前利率水準仍在相對高檔，預期將持續吸引長投資金進場，債市中長期表現空間可期。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民認為，在今年仍有機會降息下，美國非投資級債投資契機值得留意，以目前首次降息時點延到年底來看，除非今年都不降息，否則美債利率上揚空間有限，建議可趁此時逢低加碼美國非投資等級債，目前相對高的息收是支持中長期上揚主要動力。

富蘭克林證券投顧指出，儘管聯準會因抗通膨缺乏更多進展而必須對降息保持耐心，但也透過縮減每月量化緊縮規模以降低高利率環境對經濟和金融市場的衝擊，整體政策立場鷹中帶鴿。消息面仍將牽動投資人敏感神經，可透過美國平衡型及精選收益複合債券型基金，網羅多元收益機會並防禦股市波動。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭則分析，短線在股市漲多、中東戰事緊張、聯準會延後降息等變數下，股市震盪將加大，建議布局跨國組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置以及多元市場，發揮分散風險，同時可掌握股債輪動行情。