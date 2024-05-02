復華富時高息低波 季配3.38元

台股ETF5月配息戰愈演愈烈，復華台灣科技優息、中信關鍵半導體等七檔於昨（2）日公告配息結果，不少ETF祭出殺手鐧搶市，其中，復華富時高息低波（00731）季配3.38元，成為5月配息大黑馬。

5月除息台股ETF上看11檔，其中，率先於4月底公告配息資訊的兆豐永續高息等權、國泰永續高股息、台新永續高息中小及兆豐藍籌30昨日成交量均成長逾200%，其中，兆豐永續高息等權市上市來首次配息，單季配息率高達2.91%，吸引買盤搶進，成交量大幅成長1173.33%，惟投資人需留意首次配息因累積時間較長，恐有單次衝高的情況發生。

至於全台人氣最高ETF、受益人逾124萬的國泰永續高股息也擬配出單季配息殖利率2.29%的成立以來最佳表現，帶動成交量13.19萬張，再度重返單日成交量之王，單日淨申購33.43億元。

在昨日公告配息資訊的七檔ETF中，復華富時高息低波擬配3.38元，金額創下成立以來新高，換算單季配息率為4.51%，主因在於帳上累計的資本利得達23.16元，是高股息ETF中第二高者，不過規模僅10.52億元敬陪末座。此外，中信關鍵半導體擬配出0.4元，單季配息率為2.31%，同創成立以來新高。至於永豐ESG低碳高息擬配0.35元，配息率為1.74%。

元大臺灣ESG永續擬配0.54元，配息率為1.35%。復華台灣科技優息擬配0.2元，配息率為0.99%。富邦特選高股息30擬配0.1元，配息率為0.63%。中信小資高價30擬配0.1元，配息率為0.54%。

元大投信提醒，投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數。