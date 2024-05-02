台股基金近一周績效前十強平均達8.7%，遠超越大盤績效二倍，顯示主動型基金的操作優勢。法人建議，定期定期布局台股基金，掌握今年股市的多頭行情。

根據CMoney統計，台股科基金近一周以來前十強，包括：新光台灣富貴、統一龍馬、新光創新科技、統一經建、野村中小、統一統信、街口中小型、新光大三通、街口台灣、瀚亞菁華基金，十檔績效達8.1%至9.8%不等，平均達8.7%，與大盤績效4.0%相比，遠遠超越2.1倍之多。

街口投信表示本周關注焦點包含美國非農就業、FOMC公布利率決策結果，財報部分將有半導體類股晶片大廠超微、美超微、高通；科技股亞馬遜、蘋果；消費股的可口可樂、雅詩蘭黛；生技股禮來、諾華諾德、輝瑞等。

值得注意的是，大型科技股儘管漲跌互見，但在AI的展望及支出仍相當樂觀，正向財報結果有望提振美股樂觀氛圍，有望推動半導體進一步的漲勢。

另外，根據IDC、MIC、Gartner等主要研調機構統計，2024年電子產業百花齊放，半導體方面，晶圓代工2024年成長率將回升至16%，2024年有望恢復健康成長。

新光店頭基金經理人鄒采霖建議，投資人第2季想把握台股主流題材的輪漲格局，最簡單也最有效方式是選擇台股主動式科技或店頭型基金作主動選股、精準布局，坐收電子股有基之彈，選擇一般台股基金也可兼顧非電子重點個股表現。

鄒采霖預計，第2季底，台積電（2330）CoWoS先進封裝產能陸續供應，下半年起，去年漲勢強勁的AI題材股轉變為實質供應鏈營收與獲利挹注，現階段在景氣綠燈邁向成長階段，台股盤面上各族群皆有機會輪番表現。但從主流族群及題材面來看，仍不如AI具延續性穩健。