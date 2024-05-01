醫療生技業商機 搶鏡

全球步入高齡化，對於醫療需求有增無減，醫療支出增加主因來自慢性病的醫療費用，近年隨著民眾對於預防醫學的認識日益普及，加上醫療結合科技等創新需求快速發展，帶動如診斷工具、疫苗、日常監測儀器等成長，也讓影像檢測儀器、基因檢測工具、新型態醫療器材等商機蓬勃發展。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，進入高齡階段，各種疾病發生機率呈等比級數增加，主要病因來自年輕時生活型態的累積，因此，相關醫療產業公司的目標，開始更專注於人體老化過程疾病的預防，而不是僅限於疾病發生後的治療。

江宜虔指出，以預防醫學為例，目前正積極往如何延長壽命、降低高齡時各種疾病發生機率為目標。

由於人口老齡化的加劇和慢性病發病率上升，預防醫學促使相關的診斷工具、疫苗、日常監測儀器等創新研發需求，包括更精確的監測和影像檢測儀器、基因檢測工具、人工智慧技術等，為醫療產業帶來更廣闊的投資機會。

除了產業本身成長性佳，江宜虔強調，從企業基本面分析，醫療產業為防禦類股中淨負債／稅息折舊及攤銷前獲利比（Net Debt／EBITDA）最低的產業，反映醫療產業即使面對利率環境變數仍多、高利率可能維持的情境下，因為其財務結構佳，更能夠維持營運穩定，有利提升股價評價，建議投資人聚焦具優勢的大型製藥股，以及研發阿茲海默症、肥胖症、癌症，以及各項罕見疾病的創新中小型生技公司，掌握醫療生技產業在高齡化趨勢下的新興商機。