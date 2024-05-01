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印度基金 動能強強滾

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
MSCI新興亞洲各地區指數
MSCI新興亞洲各地區指數

印度強勁的經濟成長，正利率支持當地經濟穩定擴張，尤其以內需市場為導向的產業，在經濟高成長帶動下維持高評價，搭配選舉題材，執政黨有望連任，印度股市上漲力道仍值得期待，建議投資人定期定額布局印度基金。

根據理柏統計，今年來至4月29日，MSCI新興亞洲各地區市場的表現，台灣、印度及中國皆為正報酬，越南、韓國、印度及泰國則維持負報酬；觀察近一年的走勢，MSCI印度與MSCI台灣指數分別有34.7%與32.1%的亮眼表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，執政黨莫迪政府連任趨向樂觀，若執政黨能夠連任，市場認為既有的經濟發展政策可望延續；儘管如此，選舉結果尚未出爐前都有變數，所幸印度已與以往不同，預估不論是哪個黨派或政府贏得最後選戰，民眾對消費與現代生活的渴望，會是驅動經濟成長的最大力量，因此經濟快速成長的態勢，將不受影響。

根據花旗集團報告指出，此次莫迪的政見持續聚焦在財政撙節，增加基礎建設的資本支出，降低相關的補助，以作為產業轉型的發展，預計在財年2026年印度財務赤字能降至GDP4.5%，預計基礎建設資本支出將從GDP的1.7%提升至GDP3.4%。

報告稱，印度稅收對GDP比重幾乎來到先前高點，此次提出的稅務重修政見，將透過簡化稅務與結構進行調整，調整的細節將創造減稅與免稅空間，如此，將有機會進一步吸引投資人在印度設廠投資；此外，莫迪也期望能將外國直接投資（FDI）拉抬向上，並期望印度能成為製造輸出中心。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度CPI年增率自去年底以來維持降溫走勢，主要受惠於國內燃油價格下降，核心CPI年增率更是從去年3月開始一路下滑至今，已低於該國央行4%目標通膨，使貨幣政策有更多操作空間。

此外，2月工業生產年增率也上升至5.7%，其中製造業、耐久財消費、基建與建築等行業生產均加速，印度經濟持續熱絡，有利於股市再創新高。

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