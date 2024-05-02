快訊

哥倫比亞宣布將與以色列斷交 控以國總理對加薩「種族滅絕」

39檔台股基金 耀眼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

加權股價指數今年前四月上漲13.7%，在全球主要國家中表現名列前茅，僅次於日經225指數的14.6%。不過，觀察台股主動型基金表現，平均報酬為11%，遜於大盤，但在這之中，仍有39檔基金績效表現贏過大盤，占比約28.4%，其中，復華復華、復華全方位兩檔績效是大盤的倍數，表現突出。

根據CMoney統計，137檔台股主動型基金（主級別）表現，今年來截至4月30日，復華投信包下前三強，復華復華、復華全方位、復華高成長，績效分別有29.3%、28.8%、24.6%；至於第四及第五名則是野村台灣高股息和富邦基金，漲幅為23.2%和22.1%。

台股主動基金今年來績效前十強
台股主動基金今年來績效前十強

近期大盤在2萬點附近震盪，不過，今年績效最佳的復華復華、表現第四強的野村台灣高股息兩檔基金淨值已領先大盤改寫新高，淨值分別來到41.51元和67.2元。

復華復華截至27日，持股水位抵97%，前三大持股為上市電腦及周邊設備業、上市半導體業及上市建材營造占比均逾一成；野村台灣高股息持股降至87.7%，上市半導體業占18.7%、上櫃電腦及周邊設備業占11.6%。

績效前十強還有新光店頭、台中銀數位時代、統一台灣動力、統一經建、國泰國泰，今年來報酬落在18.8%至21.2%間。由於行情呈現類股輪動，表現突出基金多屬於一般股票型。不過，仍有六檔台股基金今年績效呈現負報酬，績效最差一檔跌幅高達10.6%。

展望台股行情，復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股先前創新高後拉回整理，著眼今年整體企業獲利仍有二位數成長，加以資金良性類股輪動，為台股下檔提供支撐，盤面焦點除了AI新品架構受惠供應鏈，因應接下來將步入除息旺季，可適時配置高股息或低基期傳產族群分散波動風險。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，由於高息股的股價上漲，造成部分個股的殖利率降低，故近期已轉換到其他高殖利率個股；且因應股東會集中在5-6月，因此已提前調整預期2023年獲利將下滑的個股。

延伸閱讀

台股3月大好時…他預告將泡沫！實戰38年如何看到轉折點？拆解520後行情重點

兆豐投信ETF 00932及00690配息潮 迎接5月行情

台股神祕賣盤狙擊台積電 鴻海、國泰金等也遭摜壓

金管會證實台股落入「窄基指數」 美系資金最快7月29日禁止交易台指期

相關新聞

39檔台股基金 耀眼

加權股價指數今年前四月上漲13.7%，在全球主要國家中表現名列前茅，僅次於日經225指數的14.6%。不過，觀察台股主動...

境外基金 股債同漲

4月多空消息交雜市場震盪，幸而最後科技巨擘財報加持，股債小幅收漲。總計4月以來971檔境外基金績效平均上漲0.15%，股...

5月布局中小型 贏面大

時序進入5月，據彭博統計，2017年以來，台股5月布局中小型股，有高達71%的機率贏過布局大型股，顯示投資於中小型股能創...

半導體有戲 定期定額買

半導體產業長期趨勢維持正向，法人建議投資人可透過定期定額的方式，布局具完整半導體供應鏈的半導體基金或ETF，不僅能瞄準創...

高股息商品 小資存股新歡

高股息ETF已逐漸取代金融股及績優股成為小資族存股新歡，在今年以來的台股零股交易日均量前十名中，已未見到金融股，取而代之...

長天期債型 吸金焦點

ETF投資熱度延續，截至4月底，250檔ETF總規模來到4.79兆元，續改寫新高，其中，復華台灣科技優息（00929）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。