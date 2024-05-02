39檔台股基金 耀眼

加權股價指數今年前四月上漲13.7%，在全球主要國家中表現名列前茅，僅次於日經225指數的14.6%。不過，觀察台股主動型基金表現，平均報酬為11%，遜於大盤，但在這之中，仍有39檔基金績效表現贏過大盤，占比約28.4%，其中，復華復華、復華全方位兩檔績效是大盤的倍數，表現突出。

根據CMoney統計，137檔台股主動型基金（主級別）表現，今年來截至4月30日，復華投信包下前三強，復華復華、復華全方位、復華高成長，績效分別有29.3%、28.8%、24.6%；至於第四及第五名則是野村台灣高股息和富邦基金，漲幅為23.2%和22.1%。

台股主動基金今年來績效前十強

近期大盤在2萬點附近震盪，不過，今年績效最佳的復華復華、表現第四強的野村台灣高股息兩檔基金淨值已領先大盤改寫新高，淨值分別來到41.51元和67.2元。

復華復華截至27日，持股水位抵97%，前三大持股為上市電腦及周邊設備業、上市半導體業及上市建材營造占比均逾一成；野村台灣高股息持股降至87.7%，上市半導體業占18.7%、上櫃電腦及周邊設備業占11.6%。

績效前十強還有新光店頭、台中銀數位時代、統一台灣動力、統一經建、國泰國泰，今年來報酬落在18.8%至21.2%間。由於行情呈現類股輪動，表現突出基金多屬於一般股票型。不過，仍有六檔台股基金今年績效呈現負報酬，績效最差一檔跌幅高達10.6%。

展望台股行情，復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股先前創新高後拉回整理，著眼今年整體企業獲利仍有二位數成長，加以資金良性類股輪動，為台股下檔提供支撐，盤面焦點除了AI新品架構受惠供應鏈，因應接下來將步入除息旺季，可適時配置高股息或低基期傳產族群分散波動風險。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，由於高息股的股價上漲，造成部分個股的殖利率降低，故近期已轉換到其他高殖利率個股；且因應股東會集中在5-6月，因此已提前調整預期2023年獲利將下滑的個股。